Incendi brutal en dues localitats, cremen dos turismes: Els Bombers actuen

En plena matinada, quan molts veïns descansaven, un nou incident ha interromput la tranquil·litat a Sant Adrià de Besòs. Un cotxe ha cremat en plena via pública i les flames s'han propagat ràpidament a altres tres vehicles estacionats al seu voltant. El foc ha mobilitzat els Bombers de la Generalitat, que han actuat amb rapidesa per evitar conseqüències majors.

Avís d'emergència passada la mitjanit

L'avís es va rebre a les 23:54 hores de dimecres, quan diversos veïns van alertar del foc a l'avinguda Manuel Fernández Márquez, una zona residencial del municipi. El vehicle que va originar l'incendi estava completament envoltat en flames en el moment de l'arribada dels equips d'emergència. En pocs minuts, el foc va arribar a altres tres turismes propers, danyant-los de manera considerable, encara que sense arribar a calcinar-los completament.

Dues dotacions dels Bombers es van desplaçar immediatament al lloc i van començar les tasques d'extinció, que es van prolongar durant més de mitja hora. El foc va quedar finalment controlat i extingit poc després de la mitjanit, sense que es produïssin danys personals.

| @bomberscat, XCatalunya

Malgrat no hi ha hagut ferits, l'ensurt entre els residents ha estat considerable. Alguns d'ells es van acostar als balcons en sentir explosions provinents dels pneumàtics i els vidres rebentats per les flames. Altres van sortir al carrer amb preocupació per si el foc arribava als seus edificis o més vehicles.

No és un cas aïllat a la zona

Aquest tipus d'incidents no és del tot excepcional a Sant Adrià de Besòs. De fet, diversos veïns han recordat que en els últims anys hi ha hagut altres incendis de vehicles, de vegades provocats i altres per fallades mecàniques.

| @bomberscat, XCatalunya

La policia local ha iniciat les diligències corresponents per esclarir les causes de l'incendi. De moment, no es descarta cap hipòtesi. En casos anteriors, Sant Adrià ha registrat episodis de vandalisme contra vehicles i contenidors d'escombraries, especialment durant la matinada.

Danys materials importants

El balanç final del succés deixa un cotxe totalment calcinat i tres més amb danys a la seva carrosseria, finestres i pneumàtics. El valor total dels vehicles afectats podria superar fàcilment els 40.000 euros, sense comptar les despeses derivades de la intervenció dels serveis d'emergència.

Els propietaris dels cotxes afectats hauran ara d'enfrontar-se a la burocràcia de les asseguradores, a l'espera de l'informe tècnic que determini si es va tractar d'un accident fortuït o d'un acte deliberat. Alguns d'ells, visiblement molestos, van criticar la falta de vigilància a la zona durant la nit.

Una intervenció eficaç que va evitar mals majors

Malgrat l'impacte de l'incendi, la ràpida actuació dels Bombers va evitar que les flames es propaguessin a altres cotxes o a edificis propers. Gràcies a la intervenció coordinada de les dues dotacions desplaçades, el foc va ser contingut a temps i no es van haver de lamentar danys personals ni desallotjaments.

I no va ser l'únic incendi de la nit. A la 1:30 h, al carrer Riu Túria d'El Prat de Llobregat, un altre cotxe va cremar i un més va resultar afectat per radiació. Una dotació de Bombers va actuar ràpidament, també sense ferits.

I la dada més important de la nit: cap persona ha resultat ferida. Una bona notícia dins de l'ensurt, que torna a posar sobre la taula la necessitat de reforçar la seguretat nocturna en algunes zones de l'àrea metropolitana de Barcelona.