Aparatós incendi d'un camió de les escombraries enmig del carrer

per Joan Grimal

La jornada d'aquest dimarts a la comarca de l'Anoia ha estat marcada per la intervenció dels Bombers de la Generalitat en dos incendis diferents que han afectat vehicles. Encara que no ha calgut lamentar danys personals, ambdós successos han generat expectació entre els veïns i han requerit la ràpida actuació dels serveis d'emergència per evitar conseqüències majors.

La simultaneïtat d'ambdós episodis ha reforçat l'atenció sobre la seguretat en carretera i en zones urbanes, especialment en un context on els incendis de vehicles han anat en augment en els últims mesos en diferents punts del territori català.

Un primer avís: foc en un camió d'escombraries

El primer dels incidents va tenir lloc durant la tarda, quan un camió de recollida de residus va començar a cremar en plena via pública. El vehicle realitzava la seva ruta habitual quan, per causes que encara es desconeixen, va començar a emetre una intensa fumera que aviat es va convertir en flames.

| @bomberscat, XCatalunya

Els veïns van alertar immediatament al 112, i en pocs minuts dues dotacions dels Bombers van acudir al lloc per sufocar el foc. Les imatges del fum ascendint entre edificis i el desplegament de mitjans van causar certa alarma a la zona, encara que aviat es va confirmar que no hi havia persones ferides ni habitatges afectats.

El foc es va concentrar a la cabina i la part posterior del vehicle, i va ser extingit sense complicacions majors. El conductor del camió va aconseguir abandonar el vehicle pel seu propi peu, i no va necessitar atenció mèdica.

| ACN, @bomberscat, XCatalunya

Un segon incendi, aquesta vegada en plena autovia

Al cap de poques hores, els Bombers van ser requerits novament després de detectar-se un altre incendi a la comarca. Aquesta vegada es va tractar d'un camió que circulava per l'autovia A-2, un dels principals eixos viaris de l'interior de Catalunya. L'incident va ocórrer mentre el vehicle transitava per un tram amb trànsit moderat.

Les flames es van estendre ràpidament, afectant bona part del motor i del remolc, cosa que va obligar a detenir completament el trànsit en un dels carrils en direcció Lleida. La intervenció dels equips d'emergència va ser clau per controlar la situació i evitar una cadena d'accidents en plena via ràpida.

El conductor també va sortir il·lès i no va ser necessari evacuar altres vehicles. Després de la intervenció, els serveis de neteja van treballar en la retirada de les restes del camió i en la revisió del paviment per restablir el trànsit amb total seguretat.

Reacció eficient i sense conseqüències humanes

Malgrat tractar-se de dues intervencions pràcticament consecutives, la coordinació dels Bombers i els cossos de seguretat va ser exemplar. Cap dels incendis va provocar ferits ni danys estructurals a tercers, cosa que permet parlar d'una resolució ràpida i eficaç.

Els responsables dels operatius recorden la importància d'alertar ràpidament els serveis d'emergència davant qualsevol indici de foc en un vehicle. Moltes vegades, un avís a temps permet evitar danys més greus.

El lloc dels fets

Ambdós incendis s'han produït a la comarca de l'Anoia, a l'interior de la província de Barcelona. El primer va ocórrer al nucli urbà d'Igualada, quan un camió d'escombraries va cremar en ple carrer. El segon va tenir lloc a l'autovia A-2 al seu pas pel municipi d'Òdena, també dins de la mateixa comarca.

Encara que no hi va haver víctimes, els dos episodis han servit com a recordatori de la vulnerabilitat d'aquest tipus de vehicles, especialment en entorns urbans i en carreteres d'alta circulació.