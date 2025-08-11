Un grup de llatinoamericans protagonitza un nou tiroteig a Barcelona: Un ferit

La matinada d'avui ha portat amb si un episodi de violència que ha trencat l'aparent calma de primera hora. Abans fins i tot que el ritme habitual de la ciutat es consolidés, el so de diversos trets i la posterior persecució policial han alterat completament l'inici de la setmana, deixant al seu pas un rastre d'incertesa i preocupació entre els veïns.
Segons ha avançat ElCaso.cat, el succés s'ha produït al voltant de les vuit i mitja del matí, quan dos grups rivals han intercanviat trets per causes que, de moment, continuen sota investigació. Almenys nou detonacions haurien ressonat a l'àrea implicada, arribant a un dels participants, que ha resultat ferit de bala i ha hagut de ser traslladat al Centre d'Atenció Primària de Manso. El seu estat actual no ha transcendit.
Els Mossos d'Esquadra han reaccionat amb rapidesa. Minuts després del tiroteig, una patrulla ha localitzat els presumptes autors a bord d'un Cupra blanc, que intentava fugir a gran velocitat. La persecució ha culminat al carrer del Foc, en plena Zona Franca, on diverses dotacions de Seguretat Ciutadana i efectius de l'ARRO han aconseguit tallar-los el pas i reduir els ocupants.
Armes comissades i vincle amb bandes llatines
Durant l'escorcoll del vehicle, els agents han trobat dues armes de foc ocultes sota el capó, presumptament utilitzades en l'intercanvi de trets. Les primeres indagacions apunten que els cinc detinguts —tots ells d'origen llatinoamericà i, segons 'El Caso', de nacionalitat dominicana— serien membres de bandes rivals que operen a la ciutat.
Els arrestats, que asseguren residir a l'Hospitalet de Llobregat, haurien protagonitzat aquest enfrontament violent com a part d'una presumpta venjança vinculada al control de determinades zones d'influència. Un patró que, segons investigadors consultats, coincideix amb altres incidents recents relacionats amb les anomenades “màfies llatines”.
Investigació en curs
Al llarg del matí, agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) han romàs a la zona recopilant proves i prenent declaració als arrestats, mentre es revisaven càmeres de seguretat i s'interrogava testimonis. L'objectiu ara és determinar el lloc exacte on va començar el tiroteig i esclarir els motius concrets d'aquest nou episodi de violència armada.
El succés d'avui deixa clar que la violència entre bandes no entén d'horaris ni de zones, i que la intervenció policial ràpida és clau per evitar conseqüències més greus. Ara, la investigació haurà de determinar fins a quin punt aquest tiroteig s'emmarca en una sèrie d'ajustaments de comptes que podrien no haver dit encara la seva última paraula.