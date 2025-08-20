Brutal incendi d’un cotxe en un polígon industrial

L'escena va sorprendre els qui circulaven per una zona d'activitat empresarial en plena tarda. Una densa columna de fum blanc s'elevà ràpidament, obligant a extremar la precaució a diversos conductors que travessaven la via.
El sinistre i la intervenció
L'avís d'emergència va arribar a les 15.05 hores a través del 112. Els Bombers de la Generalitat van mobilitzar una dotació que va treballar amb rapidesa per extingir les flames i assegurar el vehicle. La intervenció es va saldar sense persones ferides, segons el mateix comunicat oficial difós durant la tarda. Les tasques de rematada i revisió posterior van evitar que l'incident derivés en nous focus o reactivacions del foc.
L'incendi es va registrar al polígon industrial de Sant Pere Molanta, dins del terme municipal d'Olèrdola, a la comarca de l'Alt Penedès. Es tracta d'un enclavament amb activitat logística i manufacturera, amb accessos que connecten ràpidament amb les principals vies comarcals. La localització precisa va facilitar l'arribada de la dotació al polígon i va permetre sectoritzar la zona afectada amb celeritat.
Evolució de l'operatiu d'emergència i antecedents
Les imatges difoses mostren el turisme afectat al mig de la calçada del polígon, amb gran quantitat de fum. El personal d'extinció va projectar aigua sobre el vehicle, assegurant el perímetre proper, controlant així el foc amb gran rapidesa. La publicació institucional a X va fixar la cronologia de la tarda i l'absència de ferits, aportant una versió tancada i verificable.
L'àrea d'Olèrdola ha viscut episodis vinculats al foc els darrers mesos, tot i que de naturalesa diferent del d'avui. A inicis de juliol, un incendi forestal va obligar a confinar preventivament la zona del Pi de la Serreta, mobilitzant medis terrestres i aeris. Aquella emergència va demostrar la sensibilitat de la comarca davant qualsevol risc que impliqui foc, especialment en períodes de temperatures altes.
La comparació subratlla que, tot i que el succés d'avui es va limitar a un vehicle, els protocols s'activen amb contundència per minimitzar danys. Les cròniques d'aquell episodi donen una referència recent del desplegament i la coordinació regional. El polígon de Sant Pere Molanta concentra naus i fluxos de mercaderies, circumstància que exigeix respostes àgils quan apareix qualsevol conat de foc.
Conseqüències i claus de seguretat viària
No és la primera vegada que els Bombers actuen en aquest entorn, on s'han registrat intervencions per incendis industrials en anys anteriors. El desembre de 2023 es va extingir un foc dins d'una nau de bobines, un episodi recordat per la coordinació entre cossos i empreses. Aquella actuació, tancada sense ferits, va reforçar la cultura preventiva entre els operadors de la zona. Els antecedents ajuden a dimensionar la rellevància de mantenir operatius i plans interns actualitzats.
Després de l'extinció del turisme, no consten danys personals ni afectacions greus a l'operativitat del polígon, més enllà de la lògica expectació. En situacions semblants, els serveis d'emergència recomanen mantenir distància de seguretat, no aturar-se a gravar i cedir el pas als vehicles operatius. També insisteixen a revisar l'estat del cotxe, especialment el compartiment motor i possibles fuites, quan es perceben olors estranyes o fum incipient.
La col·laboració ciutadana, combinada amb avisos primerencs al 112, permet que intervencions com la d'avui es resolguin amb la rapidesa observada. L'actuació a Olèrdola es converteix així en exemple de resposta eficaç davant un incendi de vehicle en entorn urbà. Un incendi de cotxe en un polígon industrial pot semblar un incident menor, però concentra múltiples riscos potencials. La proximitat de naus, instal·lacions elèctriques i dipòsits incrementa el perill si el foc es propaga sense control.