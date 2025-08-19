Un català mor al destí de vacances de moda mentre practicava pesca submarina

Les imatges paradisíaques d'aigües cristal·lines i esculls de somni han convertit Bali en un imant per a viatgers d'arreu del món. El que havia de ser una jornada de descans i aventura va acabar en tragèdia per a un turista català que havia volat fins allà.
Segons informa El Caso a través de EFE, els fets van tenir lloc diumenge passat a la tarda a la localitat costanera de Pemuteran, al nord-oest de l'illa de Bali, Indonèsia. L'home, de 36 anys i veí d'Esplugues de Llobregat, havia arribat al país amb visat de turista i tenia previst aprofitar la seva estada per gaudir de diferents activitats aquàtiques. Una d'aquestes era la pesca submarina, que practicava en companyia d'altres persones des d'una embarcació situada a poca distància de la vora.
La víctima es va submergir al mar amb unes ulleres i un tub d'snòrquel, un equip insuficient per bussejar a grans profunditats. En veure que passava el temps i no tornava a la superfície, els acompanyants van començar a inquietar-se. Primer van intentar localitzar-lo pel seu compte, però després de diversos intents fallits van decidir avisar les autoritats locals.
La troballa a vint metres de profunditat
Un grup d'especialistes amb equip de busseig es va incorporar ràpidament a la recerca. En una primera immersió no van aconseguir resultats, però en el segon intent un dels submarinistes va trobar el cos sense vida del turista a vint metres de profunditat. L'operació de rescat va concloure amb la recuperació de les restes mortals, que van ser traslladades a terra ferma.
L'informe policial subratlla que l'accident s'hauria produït per un desmai o una manca d'oxigen durant la immersió, conseqüència d'haver utilitzat material inadequat per a aquesta pràctica. El cap de la Policia del districte de Gerokgak, Made Derawi, va assenyalar a EFE que el català “va decidir bussejar més profund del que permet l'equip d'snòrquel que portava”.
Notificació al consolat i repatriació del cos
Després del succés, la Policia indonèsia va decidir no obrir una investigació penal en considerar-ho un accident sense indicis de delicte. El consolat d'Espanya a Bali va ser informat immediatament perquè notifiqués la defunció a la família de l'home. També per activar les gestions necessàries per a la repatriació.
A Esplugues de Llobregat, localitat on residia la víctima, la notícia ha causat una gran commoció. Amics i coneguts el descriuen com una persona aficionada als viatges i a les activitats a la natura, fet que fa encara més dolorós el desenllaç d'aquesta experiència.
El cas reobre el debat sobre la seguretat en la pràctica d'esports aquàtics en destinacions turístiques de gran afluència. Bali, coneguda pel seu atractiu natural i cultural, s'ha convertit els darrers anys en un dels llocs de moda per a viatgers europeus. Tanmateix, la seva popularitat també ha anat acompanyada d'un augment en el nombre d'accidents relacionats amb activitats marítimes realitzades sense la preparació adequada.
Les autoritats locals insisteixen en la importància de seguir les recomanacions dels instructors i utilitzar sempre equips adaptats a la profunditat del mar. Experts en busseig assenyalen que l'ús d'un simple tub d'snòrquel resulta totalment insuficient per submergir-se més enllà d'uns pocs metres.