Brutal accident d’un camió a la B-224

Un estrèpit metàl·lic va trencar la tranquil·litat del matí de dimarts, generant una escena de caos i sorpresa. Un vehicle de grans dimensions va quedar bolcat sobre l’asfalt, obstaculitzant completament la circulació.
La imatge, digna d’una pel·lícula d’acció, va mobilitzar ràpidament els serveis d’emergència de la zona. Es temia per la integritat del conductor i per les possibles conseqüències de l’aparatós sinistre viari. La incertesa inicial es va apoderar dels primers testimonis que van presenciar el resultat impactant del succés.
El succés va tenir lloc a la carretera B-224 a l'altura del municipi de Martorell, a la comarca del Baix Llobregat. El rellotge marcava aproximadament les onze i quaranta del matí d’aquest dos de setembre.
Per causes que encara s’estan investigant, un camió de gran tonatge va perdre el control. Finalment, va bolcar sobre el seu costat dret, quedant immobilitzat sobre la mitjana i una de les vies. La cabina del conductor i el remolc van quedar creuats sobre la calçada, creant una estampa de gran impacte visual.
Un desplegament d’emergència en ple matí
L’alerta va activar de seguida els equips dels Bombers de la Generalitat, que són essencials en aquests casos. Quatre dotacions del cos d’emergències es van desplaçar fins al punt quilomètric exacte de l’accident a Martorell. La seva missió principal consistia a assegurar la zona per evitar riscos majors per a altres conductors.
A més, havien de verificar l’estat de l’únic ocupant del vehicle pesant i controlar qualsevol possible fuita perillosa. La professionalitat i la rapidesa dels bombers van resultar crucials per gestionar la complicada situació.
Un cop al lloc, els efectius van confirmar que s’havia produït una petita fuita d’oli i combustible. Aquest tipus d’abocaments són extremadament perillosos per l’alt risc d’incendi que suposen a la calçada. Els bombers van procedir amb celeritat a contenir i assecar el vessament per neutralitzar l’amenaça imminent.
La seguretat del perímetre va quedar garantida, cosa que permet que les tasques continuessin sense ensurts addicionals. Un cop controlada la fase més crítica, tres de les dotacions van poder tornar al seu parc base. Només un equip va romandre allà per finalitzar les tasques de neteja i suport a la retirada del camió.
El conductor, il·lès de miracle
Malgrat l’espectacularitat i la violència del bolcament, hi va haver un element de fortuna en aquest succés. El conductor del camió va aconseguir sortir de la cabina destrossada pels seus propis mitjans, sense necessitat d’ajuda. Aquest fet va sorprendre gratament els equips d’emergència que van acudir a la crida d’auxili.
Sovint, aquest tipus d’accidents amb vehicles pesants tenen conseqüències molt més greus per als seus ocupants. La robustesa de la cabina i la sort van jugar un paper fonamental en el desenllaç afortunat.
L’home no presentava ferides de consideració, més enllà del lògic estat de xoc després de viure l’incident. La seva capacitat per abandonar el vehicle per si mateix va evitar una operació d’excarceració molt més complexa.
Aquest tipus de rescats requereixen eines especialitzades i temps, cosa que hauria complicat encara més la situació. La integritat del transportista es va convertir en la gran notícia dins d’un panorama inicialment molt alarmant. El seu testimoni serà clau per poder esclarir les causes exactes que van provocar la pèrdua de control del camió.
Una via clau per a la comarca afectada
L’accident va generar importants afectacions a la carretera B-224, una via amb un notable volum de trànsit. Aquesta carretera connecta diverses poblacions importants de la comarca del Baix Llobregat, com Sant Esteve Sesrovires i Piera. A més, és un eix fonamental per al transport de mercaderies cap a polígons industrials propers a Martorell.