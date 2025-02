Mor un jove de 25 anys en un accident de trànsit a la BV-2005

per Mireia Puig

La tarda d'aquest diumenge va acabar amb una notícia tràgica al municipi de Torrelles de Llobregat. Els qui circulaven per la carretera BV-2005, que connecta amb Sant Vicenç dels Horts, es van trobar amb una situació inusual. Diversos vehicles d'emergència i agents de la policia autonòmica treballaven en un punt concret de la via.

Passaven pocs minuts de les sis de la tarda quan els Mossos d'Esquadra van rebre un avís que va alterar la rutina dominical. Un motorista de 25 anys, veí de Santa Coloma de Cervelló, s'havia vist involucrat en un brutal xoc amb un turisme. Arran de l'impacte, el conductor de la motocicleta va perdre la vida a l'acte.

El succés va tenir lloc al quilòmetre 3,6 de la BV-2005. Encara que encara s'investiguen les causes del xoc, els primers indicis parlen d'una col·lisió entre la moto i el cotxe que va desencadenar el fatal desenllaç. D'aquesta manera, un jove tornava o es dirigia al seu destí quan va ocórrer la desgràcia.

| ACN

Intervenen efectius d'emergències de diferents cossos

La trucada d'alerta es va produir a les 17.58 hores, una franja en la qual ja comença a caure la tarda. Els Mossos d'Esquadra van desplegar de seguida quatre patrulles, sabent que es tractava d'un sinistre greu. Alhora, també van acudir tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

El dispositiu d'emergències va treballar de forma coordinada per assegurar la zona i assistir els possibles ferits. El SEM va valorar l'estat dels ocupants del turisme, i una de les passatgeres va resultar amb ferides lleus, rebent l'alta poc temps després. La pitjor part se la va endur el motorista, a qui no es va poder salvar.

Al llarg de les següents hores, la policia autonòmica es va encarregar d'examinar el lloc, prendre declaracions i reunir indicis. La BV-2005 va quedar totalment tallada al trànsit fins a les 19.30 hores, impossibilitant el pas de vehicles. Aquest tall va suposar demores per a aquells que confiaven en utilitzar aquesta carretera secundària.

| ACN

Tornada a la normalitat

Els agents, a més de realitzar les tasques d'atestat, van supervisar les condicions del ferm i de la senyalització. S'espera que la investigació determini la mecànica exacta dels fets. Per ara, la hipòtesi principal és que va ser un xoc frontal en un tram on un lleu descuit pot acabar en tragèdia.

A mesura que avançava la tarda, els equips d'emergència es van retirar gradualment, després de netejar la calçada i restablir els subministraments de trànsit. No obstant això, els residents de la zona han quedat commoguts per l'accident. La mort d'un jove, amb tota la vida per davant, ressalta la fragilitat de la seguretat viària.