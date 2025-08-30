Un incendi d'escombraries fa cremar una nau abandonada

Un incendi, originat aparentment en una acumulació de deixalles, ha acabat devorant una estructura industrial en desús. Les flames s'han apoderat ràpidament de l'edifici, generant una densa columna de fum visible des de diversos punts de la zona.
L'incident ha mobilitzat un nombre considerable d'efectius d'emergències, que han treballat intensament per controlar la situació i evitar que el foc es propagués a les àrees adjacents. Afortunadament, no s'han registrat ferits a conseqüència d'aquest succés que ha tornat a posar de manifest el perill associat als immobles abandonats.
El succés va tenir lloc durant la tarda del passat divendres, un moment del dia en què l'activitat a les zones industrials sol reduir-se. Els serveis d'emergència van rebre l'avís alertant d'un incendi a l'exterior d'una nau.
Tanmateix, a la seva arribada, les flames ja havien assolit una magnitud considerable, afectant greument l'interior del recinte. El foc es va estendre amb gran virulència pels materials acumulats a l'interior, complicant les tasques d'extinció dels equips desplaçats al lloc.
El desplegament dels serveis d'emergència
Els fets van ocórrer concretament en una nau situada a l'Avinguda de la Indústria, a la localitat madrilenya de Coslada. La ràpida intervenció dels bombers va ser crucial per contenir l'avanç del foc i assegurar el perímetre.
Fins al lloc s'hi van desplaçar un total de set dotacions de Bombers de la Comunitat de Madrid, la tasca dels quals es va centrar a sufocar les flames que afectaven la totalitat de la nau. La intensitat de l'incendi va obligar els efectius a treballar durant diverses hores per poder donar-lo per controlat.
Juntament amb els bombers, també hi van acudir agents de la Policia Local de Coslada, que es van encarregar d'acordonar la zona per facilitar la feina dels equips d'extinció. La seva presència va ser fonamental per garantir la seguretat a l'àrea i evitar que curiosos s'acostessin al perill.
La coordinació entre els diferents cossos de seguretat i emergències va permetre gestionar l'incident de manera eficaç, minimitzant els riscos per a les propietats properes i per als mateixos intervinents.
El problema de les naus abandonades
Aquest incendi a Coslada torna a posar sobre la taula el problema recurrent dels edificis industrials abandonats a moltes ciutats. Aquestes estructures, sovint desprotegides i sense manteniment, es converteixen en focus de risc.
L'acumulació de deixalles, els okupes o els actes vandàlics són factors que incrementen exponencialment la probabilitat que es produeixin sinistres com el que ha ocorregut. Les autoritats locals s'enfronten al repte de gestionar aquests espais per prevenir futurs incidents que puguin posar en perill la seguretat ciutadana.