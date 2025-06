Un altre incendi: Ara al costat de la GI-632

per Mireia Puig

Les emergències rurals sembla que es multipliquen durant les jornades de calor, sorprenent fins i tot aquells que pensen que un camp segat pot ser un terreny segur.

Però n'hi ha prou amb una espurna, una distracció o fins i tot l'atzar, perquè el fum torni a aixecar alerta sobre la fragilitat del paisatge agrícola català. La tarda de dissabte 28 de juny ha tornat a posar a prova la capacitat de resposta dels bombers, que han hagut d'intervenir en diversos punts de la geografia catalana gairebé al mateix temps.

Incendi de matolls a la Tallada d’Empordà

L'últim episodi ha tingut lloc a prop de la carretera GI-632, a l'altura de la Tallada d’Empordà, on s'ha declarat un incendi de matolls de baixa intensitat en un camp recentment segat. L'alerta s'ha rebut passades les sis de la tarda, concretament a les 18:11 hores, i des del primer moment els equips d'emergències han mobilitzat un dispositiu important.

| @bomberscat

Quatre dotacions terrestres i un helicòpter han treballat per controlar les flames que, segons els Bombers de la Generalitat, no presentaven continuïtat i, per tant, han pogut ser contingudes abans de propagar-se pel terreny agrícola.

A diferència dels incendis forestals de gran magnitud, en aquest cas el foc avançava lentament, afectant sobretot zones de matollar i les restes vegetals que solen quedar al camp després de la sega. Aquest tipus d'incendis poden semblar menors, però exigeixen una resposta ràpida per evitar que un canvi de vent o un augment sobtat de temperatura converteixi un focus menor en una emergència de gran envergadura.

Onada d'incendis en plena campanya agrícola

El que ha passat aquesta tarda a la Tallada d’Empordà se suma a un altre incendi registrat tot just dues hores abans a la zona de Roquetes, a Lleida, molt a prop de l'A-2. En aquest cas, la intervenció dels bombers va ser també crucial per frenar l'avanç de les flames en un sembrat de canyes, gràcies a l'alerta primerenca dels conductors que van veure la columna de fum des de l'autovia.

Tots dos episodis evidencien un patró cada cop més freqüent a la campanya d'estiu: els camps catalans es veuen especialment exposats durant els dies secs i calorosos, quan qualsevol resta vegetal, per inofensiva que sembli, pot convertir-se en l'origen d'un incendi.

Els incendis rurals de baixa intensitat, com el de la Tallada d’Empordà, solen quedar fora dels grans titulars, però representen una amenaça constant per al sector agrícola i el medi natural. Els serveis d'emergència insisteixen cada any en la importància de la prevenció, el manteniment de franges netes i la vigilància activa, especialment en dies amb condicions climàtiques adverses.

Coordinació i tecnologia: Claus en la resposta

La intervenció a la Tallada d’Empordà ha comptat no només amb unitats terrestres, sinó també amb suport aeri mitjançant helicòpter, una mostra de l'alt nivell de coordinació i tecnologia que caracteritza els Bombers de la Generalitat.

| XCatalunya

L'ús de mitjans aeris permet avaluar la situació en temps real i dirigir els esforços allà on el risc és més gran, minimitzant el temps de reacció i optimitzant els recursos disponibles. El vídeo captat des de l'aire i difós pels Bombers dona fe de l'extensió potencial de l'incendi i de la importància d'aturar-lo ràpidament abans que pugui revifar-se.

En la lluita contra els incendis rurals, la col·laboració entre cossos d'emergències, agricultors i ciutadania resulta determinant. Cada avís primerenc, cada trucada al 112 davant la visió d'una columna de fum, pot salvar hectàrees de cultiu i evitar situacions molt més greus.