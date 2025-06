Incendi d’un magatzem: Tallen una carretera en tots dos sentits de la circulació

per Mireia Puig

La tarda d'avui dissabte s'ha vist marcada per un aparatós incendi que s'ha declarat a la proximitat d'una important via de comunicació. Les flames, que s'han originat en un punt concret, s'han propagat ràpidament, generant una densa columna de fum que ha alertat veïns i serveis d'emergència. La situació ha requerit la mobilització immediata de recursos per controlar la situació.

L'incendi s'origina en un magatzem i afecta vegetació

Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís de l'incendi al voltant de les 15:03 hores. El focus inicial s'ha situat en un magatzem d'una granja, des d'on les flames han escalat fins a arribar a la vegetació forestal a la part alta d'una pista propera.

La ràpida evolució del foc ha obligat a activar de seguida vuit dotacions terrestres i un mitjà aeri, que han treballat conjuntament per intentar acotar el perímetre i evitar una major extensió. Les primeres imatges aèries que han transcendit mostraven la magnitud de l'incident, amb el fum negre enlairant-se sobre l'arbrat.

| @bomberscat

La proximitat de l'incendi a zones de conreu i a l'entorn natural de la Pobla de Segur, així com la naturalesa del que cremava inicialment, han generat una preocupació considerable entre els equips d'intervenció.

La carretera L-522, tallada al trànsit

Com a mesura preventiva i per facilitar les tasques d'extinció i garantir la seguretat de les operacions, el Servei Català de Trànsit (SCT) s'ha vist obligat a decretar el tall de la carretera L-522. La via ha romàs tancada en tots dos sentits de la marxa, cosa que previsiblement ha causat interrupcions i desviaments en la circulació habitual de la zona.

La informació sobre el tall s'ha difós ràpidament a través dels canals oficials de l'SCT, buscant minimitzar les afectacions als conductors. Les xarxes socials s'han fet ressò del succés, sumant fins a 962 visualitzacions a la informació compartida.

Aquest incident evidencia l'amenaça constant que suposen els incendis forestals, especialment en èpoques de més risc, i la importància d'una resposta ràpida i coordinada per part dels serveis d'emergència. L'estabilització del foc és un pas crucial per a la posterior avaluació dels danys i l'inici de les tasques de recuperació.

| Govern

La ràpida actuació dels Bombers de la Generalitat ha estat determinant perquè l'incendi, malgrat la seva virulència inicial, hagi pogut ser estabilitzat. La coordinació entre els mitjans terrestres i aeris ha demostrat ser clau per contenir les flames i evitar que es propaguessin de manera descontrolada, cosa que hauria suposat un risc molt més gran per a l'entorn natural i les infraestructures properes.