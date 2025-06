Espectacular incendi a tocar de l'A-2: intervenció clau dels bombers

per Mireia Puig

No és habitual que en plena tarda una columna de fum alerti conductors i veïns des de diversos quilòmetres a la rodona. Tanmateix, quan el foc apareix al paisatge agrícola, el rellotge comença a córrer en contra de tothom: conreus, habitatges i fins i tot la seguretat de qui circula per les grans vies. En jornades caloroses i seques, qualsevol espurna pot transformar-se en una emergència que posa a prova la rapidesa i eficàcia dels serveis d'emergència.

Alarma a plena llum del dia: una resposta ràpida

El succés s'ha registrat a la tarda del 28 de juny de 2025, a la zona de Roquetes, a la província de Lleida, quan un incendi ha començat a cremar en un sembrat de canyes situat a prop d'explotacions agrícoles i naus rurals.

El primer avís ha arribat al voltant de les 16:27 hores, i ho ha fet des de l'autovia A-2, situada a tot just un quilòmetre del focus de l'incendi. La visibilitat de la columna de fum des de la carretera ha estat fonamental perquè els Bombers de la Generalitat rebessin una alerta primerenca i poguessin desplaçar-se ràpidament fins al lloc.

Tres dotacions dels Bombers han estat mobilitzades de seguida. La seva intervenció ha estat decisiva: en arribar, l'incendi encara era en fase inicial i això els ha permès aplicar una estratègia de control i deixar morir el foc de manera controlada, evitant així que les flames es propaguessin pels camps i s'acostessin a les infraestructures agrícoles de la zona.

L'actuació s'ha desenvolupat en un terreny de conreu que presentava un risc alt de propagació, donada la sequedat del material vegetal propi de la temporada estival.

El risc d'incendis agrícoles a Lleida

La província de Lleida, coneguda per la seva activitat agrícola i les seves extenses zones de conreu, afronta cada estiu una amenaça constant d'incendis en zones rurals. Les altes temperatures, el vent i la sequedat de la vegetació generen un caldo de cultiu perfecte perquè qualsevol descuit, com una burilla mal apagada o una espurna accidental, desencadeni un desastre.

Aquest tipus d'incidents no només afecten els conreus i l'economia local, sinó que poden tenir conseqüències mediambientals i logístiques, especialment quan succeeixen a poca distància de vies principals com l'A-2, una de les artèries més transitades de la regió.

La rapidesa amb què els testimonis han avisat al telèfon d'emergències 112 ha estat un factor clau perquè els bombers poguessin actuar abans que l'incendi es convertís en un problema més gran. La col·laboració ciutadana és, en aquest tipus de situacions, un esglaó indispensable per minimitzar els danys.

Columna de fum: la importància d'avisar a temps

Les imatges aèries preses poc després de la intervenció mostren la magnitud que el foc hauria pogut assolir si no fos per la ràpida actuació. Tot i que l'incendi va ser aturat quan tot just començava, la gran taca negra sobre el camp evidencia la rapidesa amb què les flames poden arrasar zones agrícoles.

Els Bombers han aprofitat l'oportunitat per recordar a la ciutadania la importància d'avisar immediatament al 112 en detectar qualsevol columna de fum en àrees rurals o forestals.