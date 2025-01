Caos a les carreteres barcelonines: 3 accidents generen retencions a l'AP-7, B-10 i C-17

El matí d'aquest divendres s'ha convertit en un autèntic desafiament per a la mobilitat a l'entorn de Barcelona. Fins a tres sinistres diferents, repartits a l'AP-7, la B-10 (ronda Litoral) i la C-17, han provocat importants cues i han obligat a extremar la precaució dels conductors. Abans s'havia produït un altre a la B-20. A això s'hi suma la intensa boira registrada en alguns trams, factor que, segons els primers indicis, hauria contribuït a dos dels accidents.

Gairebé 10 quilòmetres de cua a la B-10

El primer incident s'ha produït a la ronda Litoral (B-10) a l'altura de Montjuïc, en sentit Llobregat, on un xoc ha obligat a tallar un dels carrils. Al principi, les retencions s'estimaven en uns 2 quilòmetres, però en només un quart d'hora s'han disparat fins a assolir els 9,5 quilòmetres, arribant a la zona de Bon Pastor. Aquesta escalada ha generat un notable col·lapse en la circulació, afectant també els accessos i sortides a les zones portuàries i a part de la ronda de Dalt, ja que molts usuaris han buscat rutes alternatives.

| @transit

La boira, amenaça real

El segon accident ha tingut lloc a l'AP-7, a l'altura de Mollet del Vallès, en sentit nord/Girona. Aquest sinistre, segons informa el Servei Català de Trànsit, ha obligat a tancar un carril i s'han format cues des de Santa Perpètua de Mogoda. Per empitjorar la situació, en aquest tram la boira era especialment densa, reduint la visibilitat de manera perillosa. Les autoritats han subratllat la importància de moderar la velocitat i mantenir la distància de seguretat per evitar xocs en cadena.

Mentrestant, la C-17 tampoc ha quedat exempta d'incidents. A l'altura de Parets del Vallès, en sentit Vic, s'ha reportat un altre accident que també podria estar relacionat amb la boira matinal. En aquest sector, diversos conductors han alertat de la visibilitat reduïda, cosa que incrementa el risc de frenades brusques i envestides per abast. El trànsit a la C-17 s'ha vist afectat amb cues intermitents, i es recomana als vehicles de dues rodes extremar encara més les precaucions per no veure's involucrats en abasts amb turismes o camions.

La coincidència temporal d'aquests sinistres ha provocat un notable desajust en la mobilitat de la zona metropolitana. La boira, segons han explicat fonts meteorològiques, es deu a condicions d'elevada humitat i calma atmosfèrica que mantenen el vapor d'aigua a ras de terra. Aquest fenomen sol ser habitual a l'hivern i pot persistir bona part del matí. La recomanació general és reduir la velocitat, encendre els llums antiboira només quan sigui imprescindible i prestar especial atenció als senyals lluminosos d'altres vehicles.

A mesura que avança el dia, s'espera que la boira vagi dissipant-se de forma gradual, permetent recuperar una mica de fluïdesa en els trams afectats. No obstant això, les autoritats insisteixen que qualsevol mínim accident pot desembocar en cues de diversos quilòmetres, sobretot en vies de gran capacitat com l'AP-7 o la B-10 en hora punta. Per això, no descarten retencions residuals durant el migdia o principis de la tarda si el trànsit s'intensifica.