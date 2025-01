Alerta màxima amb la boira: Restriccions a Rodalies i amenaces a l'AP-7

per Iker Silvosa

La boira densa que afecta diverses zones de Catalunya ha obligat a prendre mesures extraordinàries en mitjans de transport i vies interurbanes. Des de primera hora del matí, la visibilitat s'ha vist reduïda dràsticament en dos trams de l'autopista AP-7, complicant la circulació i generant perills addicionals per als conductors. A més, a la línia R3 de Rodalies, els trens circulen amb restriccions de velocitat entre les estacions de Vic i Parets del Vallès, prolongant els temps de trajecte i afectant la resta del servei.

Precaució màxima a l'AP-7

A l'autopista AP-7, el Servei Català de Trànsit alerta de la presència de bancs de boira a Montornès del Vallès - Santa Perpètua de Mogoda, així com a Maçanet de la Selva - Aiguaviva. Aquests trams, molt transitats en hora punta, presenten una capa de boirina que redueix la visibilitat a pocs metres en determinats punts. Des de l'organisme de trànsit es recomana moderar la velocitat i mantenir la distància de seguretat per evitar col·lisions per abast. A més, també s'ha informat de la presència de boira a la C-17 en el tram entre Lliçà d'Amunt i Montcada i Reixac.

De forma paral·lela, els Mossos d'Esquadra han intensificat la vigilància en aquests trams, recordant que la imprudència amb la boira pot desembocar en xocs múltiples. Es recomana als conductors encendre els llums antiboira només quan la situació ho exigeixi, ja que un ús indegut pot enlluernar altres usuaris. Igualment, és vital no enganxar-se al cotxe davanter amb la falsa esperança de seguir els seus llums, ja que qualsevol frenada sobtada podria desembocar en un accident en cadena.

I, com no, afectacions a Rodalies

Per la seva banda, el transport ferroviari també ha patit les conseqüències de la densa boira. A la línia R3 de Rodalies, que uneix L'Hospitalet de Llobregat amb Puigcerdà, s'han establert restriccions de velocitat entre les estacions de Vic i Parets del Vallès. Renfe ha informat que els trens incrementaran el seu temps de recorregut en travessar aquest tram, la qual cosa repercuteix en retards en el conjunt de la línia. A més, es preveuen afectacions que poden ocasionar molèsties a usuaris que es desplacen diàriament cap a Barcelona o altres poblacions de l'entorn.

Segons ha transcendit, la boira redueix tant la visibilitat del maquinista com la capacitat de resposta davant qualsevol imprevist a les vies. Per això, s'opta per rodar a una velocitat segura, a fi de minimitzar el risc d'incidències. Aquesta mesura pot suposar fins a diversos minuts de demora acumulada, depenent de la densitat i persistència de la boirina al llarg del matí o fins i tot bona part de la jornada.

La situació meteorològica es deu a l'estabilitat atmosfèrica i a la presència d'humitat en les capes baixes. L'aire fred nocturn, l'absència de vent i la humitat aportada pel Mediterrani afavoreixen la formació de boires en valls i zones baixes, cosa que es repeteix amb freqüència en mesos hivernals. Tant l'AP-7 com la línia R3 es veuen afectades per aquestes condicions, encara que en diferents punts i amb diversos impactes en la mobilitat.

Davant aquesta conjuntura, les autoritats recomanen consultar periòdicament els canals d'informació de Trànsit i de Rodalies per actualitzar-se sobre l'estat de les vies i les possibles demores en els trens. Aquells que planegin utilitzar l'autopista AP-7 han de contemplar la possibilitat de retencions inesperades i preparar rutes alternatives si la densitat de la boira augmenta. Si s'opta pel ferrocarril, es suggereix considerar un marge de temps addicional per arribar a destí, evitant imprevistos d'última hora.