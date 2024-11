Les imatges d'una tromba marina que ha provocat el caos a una localitat andalusa

per Iker Silvosa

Està sent una setmana realment apocalíptica en què els fenòmens meteorològics estan llastrant amb força la integritat dels habitants de diverses ciutats espanyoles. Durant la jornada de dijous, les alertes van començar situant-se al sud de Catalunya i al nord de la Comunitat Valenciana, on la DANA va deixar grans inundacions. Després la preocupació es va traslladar al sud, tornant a amenaçar la província de Cadis, però deixant importants seqüeles a Huelva.

En concret, la localitat de Huelva d'Illa Cristina va patir moments d'autèntic perill després de l'aparició d'una tromba marina que va deixar dos ferits. Un va haver de ser traslladat a l'hospital després d'haver rebut un fort cop del sostre l'alberg municipal, que no va sucumbir a la tromba marina. La segona persona va patir un dany inferior. També ha provocat dolorosos danys materials.

L'origen d'aquesta tromba marina es troba, és clar, a la devastadora DANA que tant de mal ens està causant aquesta setmana. De fet, a Huelva s'ha activat aquest matí l'alerta vermella per pluges torrencials i, a més, s'ha demanat als habitants no sortir de casa seva. I és que fins i tot podrien arribar a rebre 140 litres d'aigua per metre quadrat. La Comunitat Valenciana i algunes zones d'Andalusia, les Balears i Catalunya es troben en alerta taronja.

Què és una tromba marina i com s'origina?

Una tromba marina és un fenomen meteorològic que es manifesta com un remolí o columna d'aigua i aire que s'enlaira des de la superfície del mar cap al cel. Visualment, s'assembla a un tornado, encara que en aquest cas es desenvolupa sobre cossos d'aigua, com ara oceans, mars o grans llacs, en lloc de sobre terra ferma. Aquests vòrtex d'aire i aigua són impressionants i poden variar en grandària i força, des de petites columnes inofensives fins a fenòmens més intensos que representen un perill per a embarcacions, estructures costaneres i fins i tot persones.

Les trombes marines solen formar-se en condicions d'alta inestabilitat atmosfèrica, quan l'aigua de la superfície és relativament càlida en comparació amb l'aire fred que es troba en capes superiors de l'atmosfera. Aquest contrast tèrmic genera corrents ascendents que, sota certes circumstàncies, poden començar a rotar a causa de variacions en la pressió i la velocitat del vent. Aquest moviment giratori dʻaire i aigua sʻintensifica i dóna lloc a la formació de la tromba marina.

Hi ha dos tipus principals de trombes marines: les tornàdiques, que s'assemblen als tornados i són més intenses, i les no tornàdiques, que són les més comunes i es formen per les diferències de temperatura i pressió sense necessitat de tempestes severes. Encara que la seva durada sol ser breu, les trombes marines poden desplaçar-se cap a la costa, perdent força en tocar terra, però de vegades provocant danys considerables a les zones costaneres i a les embarcacions que es troben al seu camí.