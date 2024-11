Tragèdia a la B-224: Se surt de la carretera i acaba a les vies del tren

La carretera B-224 ha estat escenari d'un dramàtic accident aquest migdia que podria haver acabat en una tragèdia encara més gran. Un vehicle va perdre el control i va sortir de la carretera, aturant-se perillosament sobre les vies del tren al municipi de Piera. Els Bombers de Catalunya van informar del succés a Twitter, destacant que la trucada d'emergència es va rebre a les 12.32 h. Miraculosament, els dos ocupants de l'automòbil van aconseguir sortir del vehicle abans que un tren de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), amb 30 passatgers a bord, impactés contra el cotxe. Cap dels passatgers va resultar ferit, una mena que destaca davant la magnitud de l'accident.

Les imatges compartides pels bombers mostren l'estat de l'automòbil després de l'impacte: greument malmès, amb el lateral i el sostre deformats pel xoc amb el tren. L'escena reflecteix la potència de l'impacte i el perill que suposa un vehicle a les vies ferroviàries. Afortunadament, l'incident no va deixar ferits gràcies a la ràpida intervenció dels serveis d'emergència i a la fortuna que els ocupants van poder abandonar el cotxe a temps.

La carretera B-224 és coneguda per tenir trams perillosos, especialment a prop de les vies ferroviàries, on la manca de barreres de protecció augmenta el risc d'accidents com aquest. Fa temps que els residents locals reclamen millores en la seguretat d'aquesta carretera, argumentant que és una ruta concorreguda i, en certs punts, d'alt risc. Aquest incident podria reobrir el debat sobre la necessitat de reforçar les mesures de seguretat a carreteres que travessen zones de vies fèrries, per evitar que altres accidents acabin en tragèdies.

Ensurt sense conseqüències majors

El tren que va col·lidir contra el cotxe es desplaçava en una ruta de rodalies i comptava amb una trentena de passatgers, que van sentir l'impacte i van quedar momentàniament en estat de xoc. Els serveis d'emergència es van mobilitzar ràpidament, enviant tres unitats de bombers per assegurar l'àrea, retirar les restes de l'automòbil de les vies i restablir el servei ferroviari, que va estar durant una estona aturada entre les estacions de Piera i Vallbona d'Anoia.

Aquest accident també posa en relleu la importància de la prudència al volant en zones de risc i la necessitat de comptar amb barreres de protecció adequades a carreteres properes a les vies del tren. Tot i que les causes exactes de la sortida de via del cotxe encara estan sent investigades, se sospita que una corba tancada i una possible pèrdua de control podrien haver contribuït a l'incident. La falta de barreres en aquest tram de la B-224 va permetre que el vehicle acabés sobre les vies, cosa que demostra la vulnerabilitat de certes infraestructures davant d'accidents d'aquesta naturalesa.