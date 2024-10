Les imatges del caos a Castelló: Els polítics fallen una altra vegada

Les impactants imatges compartides per Vicent Granel a xarxes socials mostren la dramàtica situació a Castelló, afectada severament pel temporal de la DANA. Al vídeo, es pot veure un carrer completament negat, amb contenidors flotant per la força de l'aigua, una situació que il·lustra la gravetat del fenomen meteorològic que ha deixat la ciutat sumida al caos. Tot i això, la reacció ciutadana no se centra només en els danys físics, sinó en l'aparent falta de previsió per part de les autoritats.

Granel denuncia l'absència de mesures preventives per part del govern local, que no va suspendre les classes ni va emetre alertes a la població, permetent que els ciutadans sortissin a treballar i portessin els fills a l'escola enmig d'un temporal extrem. Aquest context ha generat una onada de crítiques en xarxes socials, on molts reclamen la manca de responsabilitat i governança davant d'una situació tan perillosa. Sobretot, tenint el precedent del que ha passat a València ia Albacete, on ja s'han comptat 95 morts.

Per més inri, van cancel·lar les classes a mig matí, a les 11 hores, tornant a posar en perill les famílies, que han hagut d'anar pels més petits a les escoles. Una cosa semblant ha passat amb les universitats, com denuncia una altra usuària. "Que hagi hagut d'anar 1 hora amb autobús per anar a classe perquè no me les han suspès i haver de passar per aquí (Avinguda València a Castelló) i que un cop estant aquí em cancel·lin les classes de l'UJI en darrer moment em sembla increïble”, deia.

Les crítiques tampoc cessen

Les xarxes socials, com en casos similars, han servit de Píataforma perquè la ciutadania expressi la frustració. Els comentaris al tuit de Granel i altres similars reflecteixen una preocupació generalitzada per la gestió de l'emergència i una petició clara que s'implementin protocols de prevenció més estrictes en situacions futures. Molts usuaris han esmentat que les imatges de contenidors arrossegats per l'aigua i els carrers convertits en rius no haurien de ser habituals si existissin respostes més ràpides i eficaces.

Tot i la crítica situació, el govern local ha guardat silenci, cosa que ha amplificat encara més la percepció d'abandó entre els habitants de Castelló. Aquesta manca de comunicació per part de les autoritats ha estat interpretada com una manca d'empatia i una desconnexió amb la realitat que enfronten els ciutadans. Les crítiques, evidentment, també han abundat aquests dies al govern de la Comunitat Valenciana.

Davant la intensitat de la DANA i la possibilitat que es repeteixin fenòmens similars, la societat exigeix mesures preventives que no només incloguin l'avís a la població, sinó també la suspensió d'activitats en els casos necessaris per preservar la seguretat de tothom. L'experiència de Castelló en aquesta jornada és una lliçó sobre la importància de la preparació i la comunicació efectiva en temps de crisi climàtica. La manca d'aquestes accions no només exposa la població a riscos innecessaris, sinó que genera un profund descontentament social que podria tenir repercussions en la confiança dels seus líders locals.