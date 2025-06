Un home intenta atacar amb un ganivet i acaba morint: Imatges terribles

La nit d'una de les festivitats més celebrades de l'any es va tenyir de tensió i alarma després d'un incident que, en qüestió de minuts, es va convertir en el centre de totes les mirades. Els fets, captats en vídeos que han començat a circular a les xarxes socials, mostren escenes d'extrema violència que han generat un fort impacte entre qui ha presenciat les imatges.

Tal com ha informat El Caso, tot va començar passades les onze de la nit, quan nombrosos testimonis van alertar de la presència d'un home armat amb un ganivet. Les primeres trucades de socors van arribar poc després d'iniciar-se els focs artificials que marquen la revetlla de Sant Joan, un context que sol anar acompanyat de celebracions multitudinàries i un elevat trànsit de persones a les principals estacions de transport del Vallès. L'alarma es va estendre ràpidament entre els viatgers i treballadors, en constatar que l'individu no només brandia l'arma, sinó que mostrava una actitud visiblement alterada i agressiva.

Les primeres intervencions es van donar a la via pública, però la situació es va traslladar dins les instal·lacions d'una de les estacions de tren més concorregudes de Sabadell, on l'home va accedir encara empunyant el ganivet i va continuar amenaçant tant usuaris com personal de seguretat. L'arribada dels Mossos d'Esquadra i la ràpida resposta dels vigilants de seguretat privada van resultar decisives per contenir un episodi que podria haver acabat en tragèdia.

| ACN

Intervenció policial i moments de màxima tensió

Els agents de la policia autonòmica, després de rebre informació precisa sobre l'actitud de l'agressor, van intentar primer reduir-lo mitjançant ordres verbals clares, sol·licitant reiteradament que deixés el ganivet i abandonés qualsevol intent d'agressió. Tanmateix, lluny de col·laborar, l'home va incrementar la seva violència i va desobeir les indicacions, generant una situació de risc extrem tant per als agents com per als civils presents a l'estació Sud de Renfe, a Sabadell.

Els vigilants de seguretat privada, en un intent per evitar danys majors, van recórrer a l'ús de gas pebre per frenar l'avanç de l'home. Només llavors, i després de diversos minuts de gran tensió i perill, el van poder finalment reduir, retirar-li el ganivet i immobilitzar-lo a terra. Durant aquests instants, un dels Mossos va arribar a desenfundar la seva arma de foc davant l'amenaça directa, tot i que va optar per no fer-ne ús, una decisió que revela la gravetat del moment i la preparació dels efectius policials per actuar amb proporcionalitat i cautela.

El desenllaç i la investigació en marxa

Tot i que l'home va ser ràpidament assistit pels serveis d'emergència mèdica (SEM), que s'havien desplaçat al lloc en qüestió de minuts, el seu estat va empitjorar durant el trasllat i finalment va morir a l'hospital. La identitat, edat i nacionalitat del difunt no han transcendit, mentre la investigació se centra a esclarir els motius darrere d'aquest comportament extremadament agressiu.

Fonts properes a la investigació consultades per El Caso no descarten que l'individu actués sota els efectes de substàncies estupefaents, un factor que podria haver estat determinant per explicar l'estat d'alteració i violència mostrat durant l'atac.