Nou apunyalament en un bar: Un magribí fereix de gravetat un altre home

Les nits en algunes ciutats poden convertir-se, de manera sobtada, en l'escenari de fets tan inesperats com violents. El que semblava una jornada festiva i rutinària ha acabat transformant-se en un episodi més de la creixent preocupació per la seguretat en certs punts de l'àrea metropolitana. Una baralla en un local nocturn ha tornat a posar en el focus mediàtic la qüestió de la violència urbana i els reptes als quals s'enfronten les autoritats per mantenir l'ordre.

Els fets han tingut lloc durant aquesta passada matinada, al voltant de la una, en un bar situat a la zona de la carretera de Santa Coloma, al municipi de Badalona, molt a prop del riu Besòs. Segons ha publicat El Caso, l'agressió ha tingut lloc a l'interior del local després d'una discussió que va anar pujant de to i que, presumptament, va estar acompanyada d'un consum elevat d'alcohol per part dels implicats.

La víctima, un home de nacionalitat espanyola amb més de 20 antecedents policials, va ser sorpresa per l'agressor, un ciutadà magribí la identitat del qual encara no ha transcendit i que, segons els Mossos d'Esquadra, va aconseguir fugir del lloc abans de l'arribada de la policia. L'atac va ser especialment violent, ja que l'home va resultar ferit a la zona del coll, el tòrax i l'aixella. La gravetat de les lesions va obligar a un trasllat urgent a l'Hospital Germans Trias i Pujol, conegut popularment com Can Ruti, on el ferit roman ingressat, tot i que fora de perill vital.

| SEM

Investigació oberta i context de l'agressió

La Unitat d'Investigació de la comissaria de Badalona ha assumit el cas, i en aquests moments la prioritat és trobar el parador de l'agressor, que continua sense ser detingut. Tot i que la primera hipòtesi apunta a una baralla que es va descontrolar per la influència de l'alcohol, la policia no descarta altres línies d'investigació, tenint en compte tant els antecedents de la víctima com el perfil de l'agressor.

Aquest succés se suma a una sèrie d'incidents violents que s'han produït a Catalunya en les últimes hores, especialment durant la celebració de la revetlla de Sant Joan. La nit del solstici sol ser una de les més intenses de l'any per als cossos de seguretat, i en aquesta ocasió no ha estat diferent: només a Badalona, es van registrar dos ferits més per arma de foc i una altra persona agredida amb arma blanca en una rave que va tenir lloc a la ciutat.

| ACN

La situació va ser similar en altres municipis com l'Hospitalet, Castelldefels, Sant Boi i Palamós, on es van comptabilitzar diverses agressions. Fins i tot a Barcelona, un home va ser trobat sense vida al portal d'un edifici del districte de Sant Andreu després del que sembla haver estat un tiroteig.

La nit de Sant Joan, tradicionalment associada a la festa i la celebració, ha deixat aquest any un rastre d'incidents que preocupen tant els veïns com les autoritats. L'episodi ocorregut a Badalona, lluny de ser un fet aïllat, sembla inscriure's en una tendència a l'alça dels fets violents durant aquestes dates. L'increment de les agressions amb arma blanca i de foc durant el solstici d'estiu no només obliga a reforçar la presència policial, sinó que també reobre el debat sobre les causes d'aquests brots de violència.