Tràgic incendi en un habitatge: Moren dues persones de més de 70 anys

La tranquil·litat habitual d'un matí de mitja setmana s'ha vist bruscament interrompuda per una situació d'emergència que ha mobilitzat nombrosos efectius dels serveis públics. Un succés inesperat ha alterat la rutina d'un cèntric barri, deixant consternació i preguntes sense resposta entre els veïns.

El rellotge marcava poc després de les deu del matí quan es van desencadenar els fets que han sacsejat la comunitat local. Va ser aleshores quan les primeres trucades d'alarma van començar a arribar al centre d'emergències, alertant d'un incendi en un edifici residencial. Les sirenes dels vehicles d'emergència no van trigar a irrompre al carrer estret, mentre els veïns s'afanyaven a les finestres intentant comprendre la magnitud del que estava passant.

L'epicentre de l'incendi s'ha situat a la segona planta d'un immoble del número 35 del carrer Misericòrdia, al barri de Cirera, a Mataró. Segons les dades facilitades per Bombers de la Generalitat, l'avís s'ha rebut a les 10:33 i, en menys de vint minuts, cinc dotacions de bombers ja havien aconseguit extingir el foc, que es localitzava principalment a la cuina de l'habitatge afectat. Tanmateix, el fum intens i les altes temperatures s'han estès per la resta de la casa, complicant la intervenció dels equips de rescat.

Troballa tràgica i desplegament de mitjans

En accedir a l'interior de l'habitatge, els efectius de bombers han descobert els cossos de dues persones, un home i una dona, tots dos majors de 70 anys. Segons fonts oficials, el foc s'ha iniciat a la cuina i aquestes dues persones d'edat avançada han mort per inhalació de fum. Malgrat els intents immediats de reanimació practicats pels serveis del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han desplaçat al lloc cinc unitats terrestres i un helicòpter medicalitzat, no s'ha pogut fer res per salvar-los la vida.

L'operatiu ha mobilitzat, a més dels bombers, agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local de Mataró, així com tres dotacions de Bombers de la Generalitat, tal com confirmava la presència del mateix alcalde de la ciutat a la zona afectada, segons mostraven imatges difoses per televisió local i xarxes socials. El SEM també va activar un equip de psicòlegs per prestar suport als familiars de les víctimes, conscients del fort impacte emocional que suposa una tragèdia d'aquestes característiques.

Investigació oberta i moltes incògnites

A hores d'ara, la Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra de Mataró treballa per esclarir les causes de l'incendi. Les primeres indagacions apunten que el foc es va originar a la cuina, tot i que no es descarta cap hipòtesi en aquesta fase inicial. La rapidesa amb què es van propagar el fum i la calor per l'habitatge ha estat un dels factors determinants en la fatalitat del desenllaç. De moment, no s'ha informat de l'existència de més víctimes ni de persones ferides entre els veïns de l'edifici.

Cal destacar que, en menys de mitja hora, l'incendi ha quedat extingit, gràcies a la coordinació dels equips d'emergència. El succés ha generat un notable desplegament de recursos a la zona, on s'han viscut escenes de nerviosisme i solidaritat entre els residents, molts dels quals s'han vist obligats a abandonar temporalment els seus habitatges mentre es garantia la seguretat.