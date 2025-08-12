Un hombre hiere a 6 agentes de los Mossos tras un robo: Tenía varios antecedentes

Un violento episodio se vivió este pasado fin de semana en Les Borges Blanques, cuando un operativo conjunto de los Mossos d'Esquadra y la Policía Local terminó con seis agentes heridos leves. El motivo: la detención de un hombre de 28 años con un extenso historial delictivo y varias órdenes de arresto pendientes.

Los hechos comenzaron la noche del sábado, cuando una patrulla de los Mossos realizaba su ronda habitual por las calles del municipio. Según el relato policial, el sospechoso, al detectar la presencia del vehículo oficial, reaccionó de manera violenta: golpeó con fuerza el capó del coche patrulla, dañándolo visiblemente, y llegó a romper la ventana del lado del conductor. Tras el ataque, emprendió la huida y se refugió en su domicilio, evitando el arresto en ese momento.

Un operativo preparado para su captura

Ante la gravedad de lo sucedido y los antecedentes del individuo, las autoridades no tardaron en preparar un dispositivo especial. El domingo por la tarde, efectivos de los Mossos d'Esquadra, en coordinación con la Policía Local de Les Borges Blanques, pusieron en marcha un operativo para proceder a la detención.

| @mossoscat, XCatalunya

La investigación previa había permitido localizar al sospechoso, que no se encontraba en su vivienda habitual. En su lugar, se había escondido en otro piso del municipio, probablemente intentando evitar el control policial. Sin embargo, al llegar los agentes al lugar, la situación se tornó aún más violenta.

Resistencia activa y lanzamiento de objetos

Fuentes policiales informan de que el hombre respondió con agresiones físicas directas contra los agentes, además de lanzar objetos para impedir su detención. La resistencia fue tan intensa que se produjo un forcejeo prolongado, en el que seis mossos resultaron heridos, aunque afortunadamente todos ellos con lesiones catalogadas como leves.

| XCatalunya

El despliegue tuvo que ser reforzado para reducir al sospechoso, que continuaba oponiendo resistencia. Finalmente, los efectivos consiguieron inmovilizarlo y proceder a su arresto, poniéndolo bajo custodia.

Amplio historial delictivo

El detenido cuenta con un largo historial de antecedentes policiales, que incluyen delitos contra el patrimonio, daños materiales y agresiones. Además, sobre él pesaban varias órdenes de detención vigentes, lo que explica la determinación de las autoridades para localizarlo y detenerlo cuanto antes.

Se le imputan tres delitos: atentado contra agentes de la autoridad, daños y lesiones. El primero de ellos se refiere a las agresiones y resistencia física mostrada durante la intervención; el segundo, a los destrozos provocados tanto en el vehículo policial como en otros objetos; y el tercero, a las heridas causadas a los seis agentes.

Próximos pasos judiciales

Tras su detención, el individuo fue trasladado a dependencias policiales, donde permaneció bajo custodia a la espera de pasar a disposición judicial. En las próximas horas, el juez deberá decidir sobre su situación procesal, que podría incluir prisión preventiva, dadas las circunstancias del caso y el riesgo de reincidencia.

Mientras tanto, los seis agentes heridos han recibido atención médica y se recuperan de las lesiones sufridas durante la intervención. El incidente queda como un recordatorio del peligro al que se enfrentan a diario los cuerpos de seguridad, incluso en entornos que, a simple vista, parecen alejados de la violencia.