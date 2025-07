Abatut un home després d'atacar amb una navalla un agent de la Policia Local

Fets molt greus els ocorreguts aquesta nit. Un enfrontament que va començar amb una increpació a distància va escalar fins a un atac a sang freda dins de les mateixes dependències policials, un santuari de la llei i l'ordre, i que es va saldar amb un desenllaç fatal i un agent greument ferit.

Els fets es van precipitar durant la nit d'aquest divendres a la localitat barcelonina de Montornès del Vallès. Tot va començar a la via pública, quan un individu, per raons que encara s'investiguen, va increpar des de lluny una parella d'agents de la Policia Local.

L'incident, que podria haver quedat en una anècdota més del servei nocturn, va prendre un caire dramàtic i inesperat. Lluny de cessar la seva actitud, l'home es va dirigir resoludament cap a la comissaria del municipi amb intencions que ben aviat es revelarien mortals.

| ACN

L'assalt a la comissaria i el tràgic final

Un cop a les dependències policials, l'agressor, armat amb una navalla de notables dimensions, no va dubtar a abalançar-se sobre un agent que es trobava a l'interior. Aquest policia, aliè per complet a l'altercat previ al carrer, es va veure sorprès per un atac furibund i directe. La situació es va tornar crítica en qüestió de segons.

Va ser en aquell precís instant quan la parella d'agents que havia estat increpada minuts abans tornava a la comissaria. Es van trobar amb una escena dantesca: el seu company lluitant per la seva vida davant d'un atacant armat i fora de control. La reacció va ser immediata. Segons fonts policials no oficials, un dels agents acabats d'arribar, en ser l'únic que portava la seva arma de foc reglamentària, no va dubtar a obrir foc per neutralitzar l'amenaça i protegir la vida del seu col·lega. Un únic tret va impactar l'agressor, que es va desplomar mortalment ferit a l'acte.

La confusió del moment ha generat versions contradictòries sobre com va resultar ferit el policia atacat. Algunes fonts apunten que va ser el mateix agressor qui va aconseguir clavar-li l'arma blanca al pit durant el forcejament. Altres hipòtesis, però, suggereixen que la bala disparada pel seu company per salvar-lo podria haver-lo impactat fortuïtament.

Sigui com sigui, l'agent va ser traslladat d'urgència a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Va ingressar amb un pneumotòrax, una lesió greu que implica la presència d'aire a l'espai pleural i pot provocar el col·lapse del pulmó, però es va mantenir conscient en tot moment, un factor clau per a la seva posterior recuperació.

Un barri en alerta i la investigació en curs

Aquest violent succés no ha ocorregut en un buit. Tot i que no s'ha establert una connexió directa, l'atac ha coincidit amb un creixent sentiment d'inseguretat manifestat per alguns veïns de les zones properes a la comissaria.

| ACN, @mossos, XCatalunya

Residents de l'àrea han denunciat en les darreres setmanes un augment de la tensió, assenyalant un grup de joves africans que, segons descriuen, es dedicarien a assetjar dones al carrer.

Aquests episodis, de moment, no han passat d'intimidacions verbals i mirades, però han contribuït a generar un clima d'inquietud que ara es veu agreujat per aquest assalt mortal. Tanmateix, es desconeix si algun d'ells pot tenir-hi alguna cosa a veure. Les autoritats no han facilitat, per ara, dades de l'agressor.