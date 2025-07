Espectacular incendi d'una furgoneta en plena C-17

per Joan Grimal

Aquest divendres 25 de juliol, un incendi en plena carretera ha posat en alerta els conductors que circulaven per la C-17, a l'altura de Gurb, a la comarca d'Osona. Una furgoneta s'ha incendiat completament al voltant de les 14.05 h, provocant una columna de fum visible des de diversos punts de la zona.

El Servei d'Emergències 112 va rebre l'avís i, pocs minuts després, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat van acudir ràpidament al lloc de l'incident per sufocar les flames. Afortunadament, no s'han registrat persones ferides, tot i que el vehicle ha quedat totalment calcinat.

Una intervenció ràpida i eficaç

Els Bombers han confirmat l'actuació a través del seu compte oficial de X, on han compartit imatges del sinistre. A les fotografies es pot observar la furgoneta envoltada de flames i, posteriorment, completament destruïda. També s'aprecia la intervenció dels efectius en plena autovia, actuant amb rapidesa.

| @bomberscat, XCatalunya

L'incendi ha obligat a tallar momentàniament un dels carrils de la C-17 en sentit sud, cosa que ha provocat algunes retencions a la zona. Un cop extingit el foc i assegurada la via, els Bombers han transferit la situació als serveis de trànsit i a la grua per retirar les restes del vehicle.

No hi ha ferits, però l'impacte va ser visible

Malgrat l'espectacularitat de les flames i el fum negre espès que va generar la combustió del vehicle, no s'han hagut de lamentar danys personals. El conductor de la furgoneta, segons fonts dels serveis d'emergències, va poder sortir del vehicle abans que el foc el consumís completament.

| @bomberscat, XCatalunya

L'incendi ha generat inquietud entre els usuaris de la carretera, molts dels quals han captat imatges i vídeos del succés que han començat a circular per xarxes socials. La ràpida actuació dels bombers va evitar que el foc causés danys majors o s'estengués a la vegetació propera.

Investigació sobre l'origen de l'incendi

Tot i que encara no s'ha fet pública la causa concreta de l'incendi, se sospita que podria tractar-se d'una avaria mecànica al motor o al sistema elèctric del vehicle. Aquest tipus d'incidents no són infreqüents durant els mesos d'estiu, quan les altes temperatures i l'ús intensiu dels vehicles poden desencadenar avaries.

Els Bombers recorden la importància de fer revisions periòdiques als vehicles, especialment abans d'emprendre trajectes llargs durant les vacances d'estiu. La prevenció és clau per evitar aquest tipus de sinistres que, tot i que no sempre tenen conseqüències humanes, sí que poden posar en risc la seguretat viària i generar situacions d'emergència.

Una mostra més de la feina imprescindible dels Bombers

La intervenció a Gurb és una mostra més de l'eficàcia i el compromís del cos de Bombers de la Generalitat, que durant tot l'estiu s'enfronta a múltiples situacions de risc, des d'incendis forestals fins a accidents a la carretera com aquest.

Aquest incident serveix com a recordatori de la fragilitat que pot amagar-se en un trajecte quotidià. De vegades, un simple desplaçament pot convertir-se en una emergència. Per sort, aquesta vegada tot va quedar en un ensurt… i en una furgoneta que ja només serveix per al desballestament