Abatido un hombre tras atacar con una navaja a un agente de Policía Local

Hechos muy graves los ocurridos esta noche. Un enfrentamiento que comenzó con una increpación a distancia escaló hasta un ataque a sangre fría dentro de las propias dependencias policiales, un santuario de la ley y el orden, y que se saldó con un desenlace fatal y un agente gravemente herido.

Los hechos se precipitaron durante la noche de este viernes en la localidad barcelonesa de Montornès del Vallès. Todo comenzó en la vía pública, cuando un individuo, por razones que todavía se investigan, increpó desde lejos a una pareja de agentes de la Policía Local.

El incidente, que podría haber quedado en una anécdota más del servicio nocturno, tomó un cariz dramático e inesperado. Lejos de deponer su actitud, el hombre se dirigió resueltamente hacia la comisaría del municipio con intenciones que pronto se revelarían mortales.

| ACN

El asalto a la comisaría y el trágico final

Una vez en las dependencias policiales, el agresor, armado con una navaja de notables dimensiones, no dudó en abalanzarse sobre un agente que se encontraba en el interior. Este policía, ajeno por completo al altercado previo en la calle, se vio sorprendido por un ataque furibundo y directo. La situación se tornó crítica en cuestión de segundos.

Fue en ese preciso instante cuando la pareja de agentes que había sido increpada minutos antes regresaba a la comisaría. Se encontraron con una escena dantesca: su compañero luchando por su vida frente a un atacante armado y fuera de control. La reacción fue inmediata. Según fuentes policiales no oficiales, uno de los agentes recién llegados, al ser el único que portaba su arma de fuego reglamentaria, no titubeó en abrir fuego para neutralizar la amenaza y proteger la vida de su colega. Un único disparo alcanzó al agresor, que se desplomó mortalmente herido en el acto.

La confusión del momento ha generado versiones contradictorias sobre cómo resultó herido el policía atacado. Algunas fuentes apuntan a que fue el propio agresor quien logró clavarle el arma blanca en el pecho durante el forcejeo. Otras hipótesis, sin embargo, sugieren que la bala disparada por su compañero para salvarlo podría haberlo alcanzado fortuitamente.

Sea como fuere, el agente fue trasladado de urgencia al Hospital de Sant Pau de Barcelona. Ingresó con un neumotórax, una lesión grave que implica la presencia de aire en el espacio pleural y puede provocar el colapso del pulmón, pero se mantuvo consciente en todo momento, un factor clave para su posterior recuperación.

Un barrio en alerta y la investigación en curso

Este violento suceso no ha ocurrido en un vacío. Si bien no se ha establecido una conexión directa, el ataque ha coincidido con un creciente sentimiento de inseguridad manifestado por algunos vecinos de las zonas aledañas a la comisaría.

| ACN, @mossos, XCatalunya

Residentes del área han denunciado en las últimas semanas un aumento de la tensión, señalando a un grupo de jóvenes africanos que, según describen, se dedicarían a acosar a mujeres en la calle.

Estos episodios, por el momento, no han pasado de intimidaciones verbales y miradas, pero han contribuido a generar un clima de inquietud que ahora se ve agravado por este asalto mortal. No obstante, se desconoce si alguno de ellos puede tener algo que ver. Las autoridades no han facilitado, por ahora, datos del agresor.