Un grupo de latinoamericanos protagoniza un nuevo tiroteo en Barcelona: Un herido

El amanecer de hoy ha traído consigo un episodio de violencia que ha roto la aparente calma de primera hora. Antes incluso de que el ritmo habitual de la ciudad se consolidara, el sonido de varios disparos y la posterior persecución policial han alterado por completo el inicio de la semana, dejando a su paso una estela de incertidumbre y preocupación entre los vecinos.

Según ha avanzado ElCaso.cat, el suceso se ha producido alrededor de las ocho y media de la mañana, cuando dos grupos rivales han intercambiado disparos por causas que, por el momento, continúan bajo investigación. Al menos nueve detonaciones habrían resonado en el área implicada, alcanzando a uno de los participantes, que ha resultado herido de bala y ha tenido que ser trasladado al Centre d’Atenció Primària de Manso. Su estado actual no ha trascendido.

Los Mossos d’Esquadra han reaccionado con rapidez. Minutos después del tiroteo, una patrulla ha localizado a los presuntos autores a bordo de un Cupra blanco, que intentaba huir a gran velocidad. La persecución ha culminado en la calle del Foc, en plena Zona Franca, donde varias dotaciones de Seguridad Ciudadana y efectivos de la ARRO han conseguido cortarles el paso y reducir a los ocupantes.

| ACN

Armas incautadas y vínculo con bandas latinas

Durante el registro del vehículo, los agentes han hallado dos armas de fuego ocultas bajo el capó, presuntamente utilizadas en el intercambio de disparos. Las primeras indagaciones apuntan a que los cinco detenidos —todos ellos de origen latinoamericano y, según 'El Caso', de nacionalidad dominicana— serían miembros de bandas rivales que operan en la ciudad.

Los arrestados, que aseguran residir en l’Hospitalet de Llobregat, habrían protagonizado este violento enfrentamiento como parte de una presunta venganza vinculada al control de determinadas zonas de influencia. Un patrón que, según investigadores consultados, coincide con otros incidentes recientes relacionados con las denominadas “mafias latinas”.

Investigación en curso

A lo largo de la mañana, agentes de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) han permanecido en la zona recopilando pruebas y tomando declaración a los arrestados, mientras se revisaban cámaras de seguridad y se interrogaba a testigos. El objetivo ahora es determinar el lugar exacto donde comenzó el tiroteo y esclarecer los motivos concretos de este nuevo episodio de violencia armada.

El suceso de hoy deja claro que la violencia entre bandas no entiende de horarios ni de zonas, y que la intervención policial rápida es clave para evitar consecuencias más graves. Ahora, la investigación deberá determinar hasta qué punto este tiroteo se enmarca en una serie de ajustes de cuentas que podrían no haber dicho aún su última palabra.