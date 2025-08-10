Espectacular incendi en una nau industrial al costat de la C-155

Les últimes llums de diumenge es van veure abruptament interrompudes per la resplendor d'unes flames voraces i una densa columna de fum que s'elevava cap al cel, visible a quilòmetres de distància.
El succés, que va generar una ràpida alarma entre els conductors que circulaven per una important via comarcal, es va originar en una instal·lació industrial que va quedar completament devorada pel foc, desfermant un complex operatiu d'emergències per contenir-ne l'avanç.
L'epicentre del caos es va localitzar al terme municipal de Sabadell, a la comarca del Vallès Occidental. Concretament, el foc es va declarar en una nau d'una sola planta situada als marges de la carretera C-155, un vial que connecta la capital vallesana amb altres localitats de la zona.
La primera alerta va saltar a les 20:22 hores d'aquest diumenge 10 d'agost, moment en què els Bombers de la Generalitat de Catalunya van activar les primeres dotacions per fer front a un escenari que es preveia complicat des de l'inici.
Dos fronts d'actuació per als bombers
A la seva arribada, els equips d'extinció es van trobar amb un incendi que es desenvolupava en dos fronts simultanis i amb característiques molt diferents. D'una banda, el focus principal i més virulent se centrava en la mateixa nau industrial, que cremava de manera generalitzada i violenta.
Les estructures d'aquest tipus d'edificis, juntament amb la possible presència de materials inflamables a l'interior, converteixen la seva extinció en una tasca àrdua i perillosa.
Paral·lelament, les flames havien saltat de la instal·lació a l'exterior, afectant parcialment la massa forestal i la vegetació circumdant. Aquest segon front va generar una preocupació immediata a causa del risc que el foc es propagués sense control per l'entorn natural, una amenaça especialment greu en ple mes d'agost. L'estratègia dels bombers va ser clara: dividir els esforços per aturar ambdós focus de manera eficient.
Gràcies a una ràpida intervenció, l'afectació a la zona forestal va evolucionar favorablement i, poc després de les nou del vespre, els Bombers de la Generalitat van confirmar que aquest flanc de l'incendi ja es trobava controlat.
Aquest èxit inicial va permetre reorganitzar el dispositiu i concentrar els recursos al cor del problema: el foc actiu que seguia consumint la nau industrial. Per això, el contingent inicial de deu dotacions va ser ampliat fins a un total de setze, que van continuar treballant intensament per sufocar les flames a la instal·lació.
Un enclavament estratègic
La ubicació del sinistre, al costat d'una carretera tan transitada com la C-155, no només el va fer especialment visible, sinó que també va posar de manifest la vulnerabilitat de les zones on el teixit industrial s'entrellaça amb àrees verdes.
La ràpida contenció del foc a la vegetació va ser clau per evitar un desastre ecològic de més grans dimensions i per garantir la seguretat en una infraestructura de comunicació vital per a la comarca.