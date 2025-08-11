Diversos ferits i un gos mort en un incendi brutal en un càmping

La matinada d'aquest dilluns ha començat amb moments d'autèntica tensió per a centenars de persones que gaudien d'uns dies de descans. El que en principi era una nit tranquil·la es va transformar, en qüestió de minuts, en una situació d'emergència que va obligar a desallotjar milers de persones i a desplegar un ampli operatiu de seguretat.
Segons ha informat el Diari de Tarragona, l'incendi es va declarar al càmping Vendrell Platja, a El Vendrell, al voltant de les 3:17 hores. La primera hipòtesi apunta que les flames es van originar per una espurna en un punt de llum on es connectaven diverses caravanes. En pocs minuts, el foc va afectar 16 parcel·les i va destruir unes 12 caravanes.
Tanmateix, l'episodi no va acabar aquí. Minuts més tard, un segon focus va sorgir a l'extrem oposat del recinte, calcinant dues caravanes més i un turisme en dues parcel·les addicionals. La intensitat de les flames es va veure afavorida pel material inflamable de les caravanes, compost en gran part per plàstics i fibra de vidre, cosa que va provocar una propagació ràpida i una gran columna de fum.
Més de 3.000 persones desallotjades i escenes de solidaritat
Protecció Civil va activar a les 5:15 hores la prealerta del pla PROCICAT per al seguiment de l'incendi. En total, més de 3.500 persones van ser desallotjades preventivament cap al passeig marítim, segons dades oficials. Durant l'evacuació, alguns campistes van patir desmais, tot i que no s'han registrat ferits greus.
La solidaritat entre veïns i comerciants va ser clau. Diversos residents van baixar mantes per abrigar els evacuats, i la Taberna Los Serrano, situada davant del càmping, va obrir les portes de matinada. El seu propietari, Rafa Serrano, va repartir gratuïtament aigua i refrescos i va permetre l'ús dels lavabos del local, mentre es formaven llargues cues per accedir-hi. Així ho assegura la font esmentada anteriorment,
Un gos perd la vida alertant els seus amos
Entre les pèrdues més doloroses hi ha la d'un gos que va morir en una de les caravanes incendiades. Segons el relat de testimonis, recollit pel Diari de Tarragona, l'animal va començar a bordar insistentment per alertar els seus amos del perill, però l'avanç de la caravana va caure en flames sobre ell abans de poder ser rescatat.
Crítiques a la manca d'alarmes i retorn a la normalitat
Alguns campistes han lamentat l'absència d'un sistema d'alarma que alertés tots els hostes al mateix temps, així com la poca previsió en el dispositiu d'evacuació. Molts es van assabentar del foc gràcies al fet que altres campistes van anar tenda per tenda despertant els ocupants.
Després de la intervenció dels Bombers de la Generalitat, que van mobilitzar set vehicles per sufocar les flames, i després que el telèfon d'emergències 112 rebés 49 trucades sobre el succés, l'incendi va ser controlat al voltant de les 6:30 hores. En aquell moment, es va permetre el retorn dels hostes a les seves parcel·les.