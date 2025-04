Greus problemes de trànsit avui Divendres Sant en diversos punts de l'AP-7

L'inici de les vacances de Setmana Santa s'està veient afectat per importants retencions en una de les principals vies ràpides de Catalunya, provocant inconvenients a centenars de conductors des de primera hora del matí. Aquest divendres, marcat per l'operació sortida, ha començat amb una sèrie de dificultats que estan generant una alta tensió entre els viatgers.

Col·lapses en ambdós sentits de l'AP-7

Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), al matí d'aquest Divendres Sant s'han registrat greus problemes de circulació en diferents punts de l'autopista AP-7, una via clau que connecta el territori català amb la frontera francesa al nord i la Comunitat Valenciana al sud.

Les imatges compartides per Trànsit mostren dos punts especialment afectats. Un d'ells, en direcció Girona, pateix retencions que arriben als 5 quilòmetres entre els municipis de Mollet i Montornès del Vallès.

| ACN

Els vehicles avancen amb molta dificultat, generant desesperació entre conductors que pretenien aprofitar aquests dies festius per sortir de les àrees metropolitanes.

Tanmateix, el col·lapse més significatiu s'ha produït en direcció Tarragona, on les retencions arriben als 7 quilòmetres. Aquest tram afectat se situa entre Castellbisbal i Martorell, zones estratègiques per la seva proximitat a importants punts de connexió i vies alternatives com l'A-2 i l'AP-2, també afectades indirectament per aquesta situació.

Conseqüències immediates en la mobilitat

Aquest embús, especialment intens en el tram sud, ha obligat a intervenir els cossos policials i els responsables de la via per gestionar el flux vehicular. Les imatges mostren vehicles completament aturats, i els conductors comencen a expressar el seu descontentament a les xarxes socials.

Una de les raons que han contribuït al col·lapse és l'alta concentració de vehicles coincidint amb l'inici del pont vacacional, un fenomen habitual però que en aquest 2025 s'està veient agreujat pel bon temps que impulsa els desplaçaments massius cap a zones costaneres i turístiques.

| ACN

Recomanacions oficials per a conductors

Des del Servei Català de Trànsit es recomana extremar la precaució i valorar la utilització de rutes alternatives sempre que sigui possible, a més de consultar l'estat del trànsit abans de sortir a la carretera. També insisteixen a mantenir la calma i evitar actituds agressives al volant que puguin complicar encara més la situació.

S'espera que durant la resta del dia la situació continuï sent complicada en aquests punts conflictius, per la qual cosa Trànsit recomana seguir atents als seus canals oficials per obtenir informació actualitzada i precisa que permeti gestionar millor el viatge.

Aquests problemes reiterats en dates assenyalades posen de manifest la necessitat urgent de millorar les infraestructures i realitzar una planificació viària més eficient a Catalunya. Encara que és conegut l'augment de trànsit en dies festius, els conductors continuen patint col·lapses que podrien evitar-se amb una gestió més anticipada i millor organitzada per part de les autoritats competents.

Sens dubte, aquest Divendres Sant quedarà marcat per les llargues esperes i la paciència obligada per a milers de persones que tan sols buscaven uns dies de descans lluny de la rutina.