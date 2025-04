Caos de matinada per culpa de Renfe: Desenes de persones atrapades

El que semblava un tranquil retorn a casa per a molts viatgers va acabar convertint-se en un autèntic malson. Un error logístic relacionat amb un conegut operador ferroviari ha deixat desenes d'usuaris atrapats durant més d'una hora en plena matinada,generant indignació i desesperació entre els afectats.

Una espera interminable en plena matinada

Els fets van ocórrer durant la passada matinada, concretament a partir de les 23 hores d'aquest dijous.

Els passatgers, molts d'ells esgotats després d'una llarga jornada, van haver de baixar-se obligatòriament de l'últim tren de la nit a causa d'obres programades en el tram ferroviari entre Sitges i Castelldefels. El que semblava un simple transbordament rutinari va acabar derivant en un episodi caòtic i inesperat.

| Gencat

En principi, l'operador ferroviari havia previst autobusos llançadora que havien de recollir els passatgers afectats al voltant de les 23:15 hores, només uns minuts després del descens del tren. No obstant això, la realitat va ser ben diferent. Els autobusos mai van arribar, i els viatgers van quedar atrapats durant més d'una hora, sense gairebé informació, i en condicions d'incomoditat extrema a causa del fred i a la falta de seients suficients al lloc.

No va ser fins a les 00:15 hores, després d'una angoixant espera, que un nou tren va arribar finalment per traslladar els afectats fins a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Per aleshores, l'enfadament i la impotència dels passatgers eren evidents i molts no van dubtar a expressar el seu malestar a les xarxes socials, denunciant la falta de planificació i, especialment, l'absència d'informació per part del personal de Renfe.

Indignació a les xarxes socials per la falta de resposta

Les xarxes socials no van trigar a fer-se ressò de la situació. Desenes d'usuaris van expressar el seu malestar per la falta de previsió, subratllant especialment la incomunicació i el desemparament que van sentir durant més d'una hora. Alguns passatgers fins i tot van denunciar que ningú els va proporcionar explicacions clares sobre la demora ni sobre les alternatives disponibles, cosa que va incrementar notablement la tensió a l'estació.

| ACN

Protecció Civil va haver d'emetre una prealerta del pla Ferrocat a causa de l'aglomeració de persones acumulades a l'estació. L'avís subratllava la importància de controlar la situació davant el risc evident que representava per a la seguretat l'amuntegament de passatgers en una plataforma sense prou espai per albergar còmodament tanta gent durant tant de temps.

Renfe investiga les causes de l'incident

Per la seva banda, Renfe ha emès un comunicat oficial demanant disculpes públicament a tots els afectats i assegurant que ja es troben investigant les causes que van portar a l'error en l'arribada dels autobusos llançadora inicialment previstos. Fonts de la companyia assenyalen que estan revisant en profunditat què va provocar l'error logístic per evitar que situacions similars tornin a repetir-se en el futur.

Aquesta no és la primera vegada que es produeix una situació caòtica d'aquestes característiques vinculada amb les obres ferroviàries a Catalunya. De fet, en els últims mesos s'han registrat diversos episodis similars, en què la planificació dels transports alternatius no ha estat efectiva i ha generat nombrosos problemes entre els usuaris, provocant una onada de crítiques cap a la companyia ferroviària i els seus plans logístics.

Una reflexió sobre la gestió ferroviària

Més enllà de l'incident puntual, aquest nou caos nocturn torna a posar sobre la taula la necessitat urgent de revisar profundament els protocols d'actuació i la planificació logística en les infraestructures ferroviàries catalanes. La ciutadania exigeix solucions concretes per evitar episodis com aquest, que generen desconfiança i molèsties innecessàries entre els usuaris del transport públic.