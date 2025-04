Caos en una localitat catalana per l'incendi d'unes barraques

per Mireia Puig

Un incendi ocorregut a la tarda del 17 d'abril ha sembrat certa inquietud entre els veïns d'una localitat catalana, quan diverses dotacions dels Bombers han hagut de mobilitzar-se per controlar les flames. Encara que inicialment el succés va causar preocupació per la proximitat del foc a zones forestals i habitades, la ràpida intervenció dels equips d'emergència va aconseguir evitar danys majors.

Desplegament ràpid i eficaç

El foc va començar al voltant de les 19:28 hores en unes barraques ubicades prop del camí de Can Palet, en el terme municipal de Sant Andreu de la Barca. Segons fonts oficials dels Bombers, van ser inicialment set dotacions les desplaçades fins al lloc dels fets, activades immediatament després de rebre l'alerta del servei d'emergències.

No obstant això, després d'una primera avaluació sobre el terreny, una d'aquestes dotacions va ser ràpidament retirada per quedar disponible davant altres possibles emergències. Les sis restants van treballar intensament per extingir l'incendi que amenaçava amb propagar-se cap a àrees properes, especialment delicades a causa de la presència de vegetació abundant.

| @bomberscat

El foc, afortunadament, no va arribar a afectar cap habitatge ni es va estendre cap a la zona boscosa propera, que presentava una vegetació notablement verda i humida, conseqüència directa de les pluges recents. Precisament aquest factor natural ha resultat clau perquè les flames no assolissin proporcions més perilloses.

Context favorable gràcies a les pluges

La temporada de pluges recents que ha viscut Catalunya ha estat determinant per limitar l'extensió de l'incendi. Segons han indicat fonts expertes en gestió forestal, els episodis de precipitacions que han tingut lloc en les últimes setmanes han ajudat considerablement a mantenir humit el terreny, reduint així el risc de propagació ràpida d'incendis forestals.

A més, aquesta humitat relativa del sòl i la vegetació ha facilitat el treball dels bombers, que van aconseguir controlar el foc en poc temps i van evitar que aquest incident menor es convertís en una emergència de grans dimensions.

Prevenció, clau per al futur

Encara que en aquesta ocasió el foc no ha causat danys significatius, aquest tipus d'incidents posa de relleu la importància de mantenir netes i vigilades aquestes àrees perifèriques, especialment barraques abandonades o en mal estat que solen convertir-se en focus de risc durant èpoques més seques o de forts vents.

| Canva

Els bombers recorden a la ciutadania la necessitat d'extremar les precaucions, especialment en la manipulació de foc o materials inflamables en zones properes a boscos o habitatges. La col·laboració veïnal també és crucial per detectar i avisar a temps sobre qualsevol anomalia que pugui derivar en situacions d'emergència majors.

En definitiva, aquest incident, encara que finalment controlat sense conseqüències greus, serveix com a recordatori valuós sobre la importància de la prevenció i la preparació comunitària davant els riscos associats al foc.