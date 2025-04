Accident important a l'AP-7 amb tres camions implicats: un carril tallat

El matí d'aquest primer dijous d'abril ha començat amb seriosos problemes per als conductors que circulaven per l'autopista AP-7 en direcció sud, a l'altura d'Amposta. Un incident greu ha involucrat tres camions i ha provocat el tall d'un carril, afectant significativament la circulació en una de les principals artèries de comunicació del país.

Els fets han tingut lloc en plena hora punta matinal, quan el trànsit habitual s'incrementa notablement a causa de desplaçaments laborals. Les primeres informacions apunten que, per causes encara per determinar, tres vehicles pesants han col·lidit provocant ràpidament una intervenció d'emergència per part dels cossos de seguretat i assistència en carretera. Encara que per ara no s'han confirmat ferits ni altres detalls, la magnitud de l'accident va obligar al tancament immediat d'un carril, causant retencions importants.

| ACN

Des del Servei Català de Trànsit han confirmat ràpidament la incidència i han desplegat un operatiu especial per gestionar la situació i minimitzar els retards. Es recomana prudència màxima als conductors que hagin de circular per aquesta via durant les pròximes hores, ja que la circulació podria trigar a normalitzar-se completament.

Altres carreteres amb retencions

A més de l'accident d'Amposta, el trànsit matinal ha registrat més complicacions en diversos punts de l'àrea metropolitana de Barcelona. A l'AP-7, però aquesta vegada en sentit sud, entre Montornès i Barberà, s'han registrat retencions importants a causa de l'elevat volum de vehicles en hora punta.

Així mateix, la carretera C-58 des de Ripollet ha mostrat un fort increment del trànsit amb parades freqüents i circulació lenta. Aquesta via, que connecta importants nuclis urbans amb Barcelona, pateix habitualment retencions considerables en els horaris laborals més concorreguts.

Una altra carretera notablement afectada ha estat la C-32 des de Viladecans, on s'han produït alentiments en la circulació que han obligat molts conductors a armar-se de paciència per arribar als seus destins. En la mateixa línia, la B-23 des de Sant Feliu de Llobregat també ha experimentat complicacions, sumant-se a la llista de vies amb dificultats en el trànsit matinal.

Finalment, les sempre congestionades rondes de Barcelona tampoc han escapat al trànsit intens, presentant llargues cues i una circulació lenta des de primeres hores del dia, com sol ser habitual.

Donada aquesta situació generalitzada, es recomana encaridament als conductors revisar les actualitzacions de trànsit abans d'iniciar els seus desplaçaments. La informació proporcionada en temps real pel Servei Català de Trànsit resulta fonamental per evitar sorpreses desagradables en carretera. A més, es recomana planificar rutes alternatives sempre que sigui possible i mantenir una actitud pacient i col·laborativa al volant.

La gestió eficient i ràpida de l'accident a l'AP-7 és clau per restablir la normalitat del trànsit, una cosa que esperen aconseguir les autoritats en les pròximes hores. Mentrestant, la vigilància i les recomanacions seguiran actives perquè els usuaris de les vies afectades puguin minimitzar els efectes d'aquest complicat inici de jornada.