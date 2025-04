Problema a Rodalies... un altre: Greu afectació en una línia i solució provisional

El matí d'aquest dimecres ha començat amb complicacions per a centenars d'usuaris que es disposaven a utilitzar una de les línies clau de Rodalies. El que semblava una jornada més per a viatgers i turistes va acabar convertint-se en un important contratemps a causa d'una inesperada incidència a les instal·lacions ferroviàries, que ha provocat la suspensió temporal del servei i obligat a implementar una solució provisional.

Segons han confirmat fonts oficials de Renfe i Adif, una incidència a les instal·lacions de la infraestructura ferroviària ha deixat completament interrompuda la circulació de trens entre les estacions del Prat i la de l'Aeroport a la línia R2. L'incident es va produir a les primeres hores del dia, cosa que va generar un gran desconcert inicial entre els viatgers que es van trobar atrapats enmig de la ruta o que simplement no van poder accedir als seus trens com estava previst.

| ACN

Des de la companyia Renfe asseguren que han activat immediatament els protocols habituals per gestionar aquesta situació d'emergència, mentre que Adif, encarregada del manteniment de la xarxa, ha mobilitzat equips tècnics que des de primera hora treballen intensament per resoldre com més aviat millor l'avaria, l'origen de la qual encara no s'ha especificat de forma oficial.

Solucions alternatives per als usuaris afectats

Davant la magnitud del problema i per minimitzar l'impacte sobre els passatgers, Renfe ha posat en marxa una solució provisional que permeti als usuaris afectats seguir amb el seu trajecte habitual. En aquest sentit, s'ha recomanat als viatgers utilitzar com a alternativa la línia L9 Sud del metro, que connecta amb l'Aeroport de Barcelona-El Prat. Aquesta mesura està especialment orientada a aquelles persones que tenen vols programats, ja que la interrupció podria generar problemes addicionals en cas de no poder accedir puntualment a les terminals aeroportuàries.

La companyia ferroviària també ha incrementat la presència de personal a les estacions afectades per orientar i informar els viatgers sobre com arribar fins als seus destins a través del metro, facilitant la transició entre ambdós serveis i evitant majors aglomeracions que compliquin encara més l'incident.

Aquest nou incident a la xarxa de Rodalies no és un cas aïllat. En els últims mesos, els usuaris han experimentat interrupcions i retards recurrents en diverses línies. Les causes han estat variades: des de problemes tècnics fins a incidències derivades del mal temps. No obstant això, el que més preocupa és la freqüència amb què aquests fets es repeteixen, afectant greument la imatge de la xarxa ferroviària catalana i generant desconfiança entre els ciutadans respecte al transport públic.