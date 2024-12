Greu ensurt per culpa d'una xemeneia: Hi intervenen diverses dotacions de bombers

A Catalunya, els incidents relacionats amb xemeneies i sistemes de ventilació a edificis són més comuns del que podríem imaginar, sobretot en restaurants i establiments que operen amb grans quantitats de calor i greix. Tot i que solen passar desapercebuts, aquests sistemes requereixen un manteniment constant per garantir la seguretat de les instal·lacions i evitar possibles incendis. Quan passa una distracció, el resultat pot ser una situació d'alt risc que mobilitzi els serveis d'emergència.

Aquest va ser el cas recent d'un restaurant a Santa Eugènia de Berga, on el conducte de la xemeneia de la cuina va començar a cremar i va causar un greu ensurt tant per als treballadors com per als clients de l'establiment. L'incident, encara que finalment no va deixar ferits, va requerir la intervenció de diverses dotacions de bombers per ser controlat. Aquest tipus de successos ens recorden la importància de la prevenció i el manteniment regular en els sistemes d'extracció.

L'incendi i la intervenció dels bombers

Segons han informat els Bombers de la Generalitat a través de les xarxes socials, l'avís s'ha rebut al voltant de les 12.32 hores. El focus del foc es va localitzar al conducte d'extracció de la xemeneia del restaurant. Davant l'emergència, els empleats van intentar controlar les flames amb un extintor mentre esperaven l'arribada dels bombers, que van assumir el control de la situació en arribar al lloc.

| @bomberscat

Tres dotacions de bombers van ser necessàries per extingir completament l'incendi. Els efectius van procedir a revisar i refredar el conducte per garantir que la temperatura baixés a nivells segurs, a més de ventilar la cuina i les àrees afectades. La ràpida actuació va evitar que el foc s'estengués a altres parts de l'edifici o provoqués danys més grans. Afortunadament, no s'han registrat ferits, i l'incident ha quedat controlat en poc temps.

Els Bombers van destacar la importància de l'acció inicial dels treballadors, que van intentar contenir l'incendi amb els mitjans disponibles abans que s'agreugés. Tot i això, aquest cas evidencia també que en moltes ocasions els sistemes d'extracció de fum i greix en cuines industrials poden acumular residus altament inflamables, convertint-se en una bomba de rellotgeria si no es realitza un manteniment periòdic.

La importància del manteniment de les xemeneies

Aquest incident subratlla la rellevància de mantenir els conductes d'extracció i xemeneies en òptimes condicions. El manteniment periòdic no només garanteix l'eficàcia d'aquests sistemes, sinó que també redueix el risc d'incendi provocat per acumulació de greix o partícules inflamables.

Alguns consells clau per evitar aquest tipus d'incidents

Els conductes de les xemeneies i sistemes de ventilació han de ser netejats almenys una vegada a l'any a llars i amb més freqüència en establiments com a restaurants. Empreses especialitzades poden fer neteges profundes per eliminar residus de greix i sutge.

És fonamental revisar que els conductes no presentin fissures ni obstruccions que puguin dificultar el flux d'aire. Aquestes inspeccions les haurien de fer professionals certificats.

Assegureu-vos que les parts del sistema d'extracció estiguin fabricades amb materials d'alta resistència per evitar danys per les altes temperatures.

Tenir aquests equips a l'abast és essencial per respondre ràpidament en cas d'un conat d'incendi.

Aquest greu ensurt a Santa Eugènia de Berga, encara que controlat sense conseqüències greus, ha de servir com a recordatori de la importància d'invertir temps i recursos en la prevenció. Un simple gest com revisar periòdicament una xemeneia pot evitar situacions d'alt risc i protegir tant les persones com el patrimoni.