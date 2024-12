Dos accidents en pocs minuts a l'AP-7: Caos a la carretera

Aquest cap de setmana de pont, el trànsit a les carreteres catalanes està registrant xifres especialment altes. Milers de vehicles es desplacen per les principals vies, cosa que incrementa significativament el risc d'accidents. Entre les carreteres més transitades hi ha l'AP-7, un eix clau de comunicació que avui ha esdevingut escenari de dos accidents greus en menys d'una hora. Tots dos incidents han deixat múltiples ferits i han generat importants retencions, dificultant encara més la circulació en una de les jornades de més afluència.

Primer accident: Un cotxe bolcat i tres ferits

El primer dels accidents va tenir lloc al quilòmetre 155 de l'AP-7, a Sant Cugat del Vallès, al voltant de les 08.22 hores. En aquesta col·lisió van estar involucrats dos camions i un turisme, aquest últim va acabar bolcat a la calçada després de l'impacte. Segons la informació facilitada pels Bombers de Catalunya, tres persones van resultar ferides com a conseqüència de l'accident.

Quatre dotacions dels Bombers van anar ràpidament al lloc per assistir les víctimes i gestionar la retirada dels vehicles implicats. Mentrestant, els equips del SEM van proporcionar atenció mèdica als ferits, aconseguint estabilitzar-los abans de traslladar-los a centres hospitalaris per a una avaluació més completa. Els treballs per restablir la normalitat a la via es van estendre durant diverses hores, ja que el cotxe bolcat i els camions bloquejaven diversos carrils, complicant encara més la circulació.

Segon accident: Vuit ferits, dos en estat greu

Poc després, a les 09.14 hores, un altre accident va agreujar la situació a la mateixa autopista, aquesta vegada en sentit Tarragona i a tan sols uns quilòmetres de distància del primer incident. Tres vehicles van col·lisionar violentament en aquest nou sinistre, i van deixar un saldo de vuit persones ferides. Entre elles, dues van resultar en estat greu i van ser traslladades immediatament als hospitals Mútua Terrassa i Parc Taulí. Les altres sis víctimes van patir ferides lleus i van ser ateses al lloc.

En aquest cas, el desplegament d'emergència va ser encara més gran. Es van activar sis unitats terrestres del SEM, mentre que els Bombers de Catalunya van enviar quatre dotacions més. Una de les prioritats dels equips de rescat va ser alliberar una persona que va quedar atrapada a l'interior d'un dels vehicles implicats. Aquest procés va requerir l'ús d'eines especialitzades per garantir la seguretat de la víctima i evitar més complicacions.

Retencions quilomètriques i caos a l'AP-7

Com es podia esperar, aquests dos accidents consecutius van provocar un autèntic caos a l'AP-7. Segons el Servei Català de Trànsit, les retencions van assolir els quatre quilòmetres en sentit sud, des de Cerdanyola del Vallès. Per gestionar el trànsit, els vehicles van ser desviats temporalment cap al voral, fet que va contribuir a alleujar parcialment la congestió, encara que sense evitar llargs temps d'espera per als conductors.

Les autoritats han insistit que els conductors extremin les precaucions i mantinguin la calma en situacions d'embús. També van recordar la importància de seguir les indicacions dels serveis d'emergència i d'evitar maniobres perilloses que puguin complicar encara més la situació.