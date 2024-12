A la presó el conductor del bus accidentat a Portè després d'aparèixer nous detalls

Una de les notícies que ha causat més enrenou en territori català al llarg de la setmana ha estat, sens dubte, el fatídic accident d'un autobús que baixava d'Andorra amb direcció a l'Hospitalet del Llobregat. Dues persones van perdre la vida i diverses desenes van acabar ferides, algunes de gravetat. En els darrers dies hem pogut anar coneixent alguns detalls del trajecte que ens han ajudat a entendre els motius del xoc, i cadascun és més imprudent que l'anterior.

I ja han començat a arribar les primeres conseqüències. La fiscalia de Marsella ha informat que s'ha decretat la presó provisional per al conductor d'aquest autobús accidentat a Portè diumenge passat. El vehicle va sortir de l'Hospitalet de Llobregat per fer una excursió d'un dia a Andorra i dues persones van morir a causa de l'accident quan tornaven. El conductor ha donat positiu en cocaïna i el vehicle portava el tacògraf desactivat, ha informat la fiscalia. A més, l'autocar no havia passat la inspecció tècnica obligatòria. Se l'acusa d'homicidis i lesions involuntàries, agreujats per la violació deliberada de l'obligació de cura o seguretat i per l'ús d'estupefaents, a més de posar en perill la vida dels altres.

| Prefectura dels Pirineus Orientals

A disposició judicial

La fiscalia ha explicat que els primers elements de la investigació van apuntar a la hipòtesi d'una avaria mecànica, en particular del sistema de frenada, ja que l'autocar, abans de sortir del Pas de la Casa per tornar a Barcelona, ja havia viscut un incident mecànic. El conductor, de 50 anys i nacionalitat espanyola, està en custòdia policial des del 4 de desembre i va passar a disposició del jutge instructor de l'oficina judicial de Marsella. La fiscalia ja ho investigava per homicidi involuntari.

El ministeri públic ha explicat que les investigacions han permès constatar que el vehicle el feia servir habitualment el conductor i que s'havia mantingut en circulació malgrat l'absència d'una inspecció tècnica obligatòria. El seu tacògraf, que registra la velocitat i el temps de conducció, estava desactivat. A més, l'anàlisi toxicològica de les mostres de sang va donar positiva per a benzoilecgonina, el principal metabòlit de la cocaïna, el que permet assumir-ne el consum en un temps pròxim a l'accident.

Com dèiem, a l'autocar hi viatjaven 49 passatgers, entre els quals diversos menors. 32 persones van ser hospitalitzades a Catalunya i 9 a França, sis dels quals encara no han rebut l'alta. La majoria són de nacionalitat espanyola i colombiana.