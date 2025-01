Fort ensurt en cremar-se una barraca de fusta

per Mireia Puig

La matinada del passat dijous va estar marcada per un incendi que, si bé no ha deixat ferits, sí que ha causat un important ensurt al municipi de Súria (Bages). Segons han informat els Bombers de la Generalitat, a la 1:25 de la matinada es va rebre l'avís que una barraca de fusta estava cremant amb gran virulència. Dues dotacions es van desplaçar immediatament fins al lloc per avaluar l'abast del foc i procedir a la seva extinció.

En arribar, els bombers van poder comprovar que les flames s'havien propagat amb rapidesa, alimentades pel material combustible propi d'una estructura de fusta i per la vegetació de la zona.

La principal prioritat en aquell moment era contenir l'incendi abans que arribés a qualsevol altra construcció propera o pogués saltar a la massa forestal pròxima. Afortunadament, es va descartar la presència de persones a l'interior, per la qual cosa l'operatiu es va concentrar a atacar les flames des de diversos angles i confinar el foc.

| @bomberscat

Només cal lamentar danys materials

Les dotacions de Bombers van accedir amb les línies d'aigua al cor de l'incendi per sufocar els focus principals i actuar sobre els punts amb més càrrega de combustible. Gràcies a aquesta intervenció, van aconseguir extingir les flames sense que es registressin danys més enllà de la destrucció de la pròpia barraca. Posteriorment, es van realitzar tasques de refredament i remoció de les restes cremades, essencials per evitar qualsevol possible reencendre.

Encara que es desconeix l'origen de l'incendi, se sospita que la naturalesa de la construcció i els elements emmagatzemats al seu interior podrien haver afavorit una ràpida propagació de les flames. Les autoritats investiguen ara si hi va haver algun factor de risc, com una mala instal·lació elèctrica o la presència de brases, que desencadenés el succés.

Per fortuna, cap persona va resultar ferida i no ha transcendit que es produïssin danys en habitatges propers. Amb tot, el succés ha generat certa alarma entre els veïns de la zona, que es van veure sorpresos per la resplendor de les flames i la fumera en plena matinada.

Recomanacions dels experts

En aquest cas, la ràpida mobilització dels serveis d'emergència ha permès que l'incident quedés en un ensurt i no es traduís en conseqüències majors per a la població de Súria.

| @bomberscat, fotogigi85, XCatalunya

Tot i així, els especialistes recomanen mantenir en bon estat les edificacions aïllades i revisar periòdicament les seves instal·lacions, amb la finalitat de minimitzar riscos d'incendi que, com s'ha pogut constatar, poden causar moments de gran tensió fins i tot sense deixar víctimes.