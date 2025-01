Es crema una casa sencera en una ciutat catalana

La ciutat de Badalona s'ha despertat amb un gran ensurt al barri del Progrés. Un incendi declarat en una casa de construcció antiga ha requerit la intervenció de set dotacions de Bombers de la Generalitat al matí d'aquest dissabte. Segons fonts oficials, l'avís va arribar poc abans de les 7:00 hores, quan diversos veïns van alertar que sortia una intensa fumera de l'immoble, situat al carrer Tortosa.

A la seva arribada, els Bombers van confirmar que tot l'habitatge estava envoltat en flames, cosa que va fer necessària una actuació immediata per frenar la seva propagació i protegir les cases veïnes. Afortunadament, no s'han registrat ferits, encara que, com a mesura preventiva, els equips d'emergència van decidir evacuar els habitatges situats a ambdós costats, davant el risc que el foc pogués saltar d'un edifici a un altre.

Mobilització de set dotacions

La magnitud del sinistre va provocar que es desplacessin al lloc set dotacions de Bombers, entre les quals s'incloïen camions d'aigua, vehicles de comandament i una autoescala per poder atacar les flames des d'altura i evitar que es propaguessin a la teulada de l'edifici o a construccions veïnes. Els primers efectius en arribar es van centrar a contenir l'incendi i, al mateix temps, a revisar les cases adjacents per garantir la seguretat dels seus residents.

Malgrat els esforços dels professionals, el foc va consumir completament l'interior de l'habitatge, ja que l'estructura, de construcció antiga, contenia materials fàcilment inflamables i sense mesures de protecció adequades. Tot i així, l'acció ràpida dels bombers va impedir que les flames arribessin a altres habitatges, encara que algunes façanes i cornises properes presentaven signes d'haver estat exposades a l'intens calor.

Sense ferits, però amb gran alarma veïnal

L'absència de persones ferides ha estat la millor notícia dins d'un succés que, per la densitat de la fumera i l'altura de les flames, va alarmar tot el veïnat. Diversos residents es van congregar als voltants per conèixer l'abast dels danys i saber quan podrien tornar a les seves cases. De forma preventiva, les autoritats van demanar a tothom que mantingués la calma i no entorpís les tasques d'extinció.

Mentre es continuava amb els treballs de refredament i ventilació de la zona afectada, els bombers van permetre que alguns residents recollissin objectes personals dels habitatges evacuats, sempre amb la deguda supervisió per garantir la seva seguretat. Al tancament de la intervenció, els Bombers van confirmar que l'incendi estava completament extingit, si bé van continuar realitzant inspeccions puntuals per evitar rebrots. L'immoble sinistrat presenta greus danys i requerirà una anàlisi d'estabilitat per determinar si és segur dur a terme treballs de reconstrucció o, per contra, ha de ser enderrocat completament.