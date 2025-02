Greu ensurt en una empresa química per una fuita d'amoníac: Més de 10 ferits

per Iker Silvosa

Un important ensurt es va viure la nit de diumenge en una empresa del municipi de Vilamalla, a la província de Girona, quan una fuita d'amoníac va obligar a la intervenció dels serveis d'emergència. Onze treballadors van haver de ser atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), set d'ells traslladats a l'Hospital de Figueres.

L'incident va tenir lloc passades les 21:20 hores, quan els Bombers de la Generalitat van rebre un avís sobre la fuita d'amoníac a l'interior d'una nau industrial situada al carrer Castelló. Davant la gravetat de la situació, es van activar nou dotacions de bombers i set unitats terrestres del SEM.

| SEM

Els treballadors de l'empresa van evacuar la instal·lació tan aviat com es va detectar la fuita. Dels onze afectats, set van requerir hospitalització, dos van ser atesos al lloc i donats d'alta, mentre que altres dos van optar per abandonar la zona pels seus propis mitjans.

Control de la fuita i mesures de seguretat

Els efectius de bombers van aconseguir contenir la fuita tancant una vàlvula que connectava dos dipòsits d'amoníac. Durant la matinada, van continuar treballant en la ventilació del recinte i en la identificació de l'origen exacte de la filtració. Malgrat la perillositat del compost químic, les autoritats van assegurar que no hi va haver afectació a l'exterior de la nau industrial.

Protecció Civil, per la seva banda, va decidir activar en fase de prealerta el Pla Especial d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya (Plaseqcat) com a mesura preventiva. No obstant això, després de la ràpida actuació dels equips d'emergència, la situació va quedar sota control sense necessitat d'una evacuació més àmplia.

Riscos de l'amoníac i conseqüències

L'amoníac és un compost químic utilitzat a la indústria com a refrigerant i en la fabricació de productes de neteja i fertilitzants. Tot i que no és altament inflamable, en concentracions entre el 15% i el 28% a l'aire pot generar mescles explosives.

Quant a la salut, la seva inhalació pot provocar irritació a les vies respiratòries, tos, dificultat per respirar, edema pulmonar i fins i tot asfíxia en exposicions prolongades. Per això, la fuita registrada a Vilamalla representava un risc significatiu per als treballadors de l'empresa.

L'incident en aquesta empresa química de Vilamalla va generar moments de tensió, però la ràpida actuació dels bombers i del SEM va evitar conseqüències més greus. L'empresa haurà de revisar els seus protocols de seguretat per prevenir futurs accidents similars, mentre que les autoritats investigaran l'origen exacte de la fuita per determinar si hi va haver algun error a les instal·lacions o en els procediments de manipulació de l'amoníac.