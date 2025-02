Alerta màxima per boira, protocol activat: Carrils tallats i velocitat limitada

per Iker Silvosa

La densa boira ha obligat a activar el protocol especial de seguretat a l'AP-2, entre Castellldans i Juneda, a Catalunya. Com a mesura preventiva, s'ha procedit al tancament d'un carril i a la reducció de la velocitat màxima permesa per garantir la seguretat dels conductors davant la poca visibilitat a la carretera.

El Servei Català de Trànsit ha informat que inicialment la velocitat es va reduir a 60 km/h a la zona afectada, tot i que hores després es va elevar a 80 km/h, mantenint-se vigent el protocol de precaució a causa de la persistència del fenomen meteorològic advers. En els últims minuts, amb la millora de la situació, s'ha limitat a 100 km/h.

| Canva

Punts crítics amb afectació per boira

A més de l'AP-2, les autoritats han alertat sobre la necessitat d'extremar la precaució en altres vies on la boira també està afectant la circulació. Entre les carreteres amb més risc es troben:

A-2 en el tram entre Soses i Tàrrega.

AP-7 a l'altura de Perelló.

AP-7 en el tram Sant Gregori-Maçanet.

C-35 entre Maçanet i Llagostera.

Aquestes vies presenten condicions de visibilitat reduïda, cosa que incrementa el perill d'accidents. Per això, Trànsit i els Mossos d'Esquadra han fet una crida a la prudència i a la reducció de la velocitat per evitar col·lisions o sortides de la via.

Recomanacions de seguretat per als conductors

Davant la complicada situació a les carreteres catalanes, els Mossos d'Esquadra han emès un missatge d'advertència als conductors, instint-los a reduir la velocitat i a conduir amb la màxima atenció. En la seva comunicació oficial a les xarxes socials, recomanen estar especialment alerta als obstacles a la via i a la distància amb el vehicle davanter per evitar accidents.

Les autoritats també recorden la importància d'utilitzar els llums antiboira en situacions de baixa visibilitat i evitar maniobres brusques que puguin comprometre l'estabilitat del vehicle.

Impacte en el trànsit i possibles complicacions

El fenomen de la boira no és nou en aquesta regió, però la seva densitat i durada han generat preocupació entre les autoritats. La restricció de velocitat i el tall parcial de carrils han provocat algunes retencions a l'AP-2 i en altres carreteres afectades. Conductors que transiten per aquests trams han reportat condicions de visió extremadament reduïdes, cosa que complica la conducció i allarga els temps de viatge.

Segons les previsions meteorològiques, la boira podria mantenir-se durant diverses hores més, per la qual cosa les restriccions podrien prolongar-se fins que la visibilitat a les carreteres millori. L'activació de protocols especials davant la boira és una mesura crucial per evitar accidents a les vies més afectades. Tot i la incomoditat que poden generar aquestes restriccions en la mobilitat, és fonamental prioritzar la seguretat.

Les autoritats seguiran monitorant la situació i ajustant les mesures segons l'evolució del fenomen meteorològic. Es recomana als conductors mantenir-se informats a través dels canals oficials i prendre les precaucions necessàries per garantir un desplaçament segur. Amb el lema #VolemQueTornis, els Mossos recorden que la precaució i la responsabilitat al volant poden marcar la diferència entre un viatge segur i una situació de risc a la carretera.