L'amenaça greu d'Ana Julia Quezada a la mare de Gabriel Cruz

Una nova denúncia ha reavivat la indignació pública al voltant d'un dels crims més impactants de l'última dècada a Espanya. La mare de la víctima ha alçat la veu per denunciar amenaces directes des de presó i una sensació d'abandonament institucional que, segons afirma, la deixa en una situació de vulnerabilitat extrema.

Amenaces des de presó i sensació de desemparament

Patricia Ramírez, mare de Gabriel Cruz, el nen assassinat el 2018 per Ana Julia Quezada, ha denunciat públicament que la condemnada ha manifestat la seva intenció de matar-la des de la presó de Brieva (Àvila), on compleix una pena de presó permanent revisable.

Segons Ramírez, fonts internes del centre penitenciari li han informat que Quezada va expressar el seu desig de venjar-se per haver impedit la realització d'un documental sobre el cas. Aquestes amenaces han estat comunicades a les autoritats, però, segons Ramírez, no s'han pres mesures efectives per garantir la seva seguretat.

A més, Ramírez ha assenyalat que ha rebut trucades telefòniques d'origen desconegut, cosa que ha incrementat la seva por per la seva integritat física. Tot i haver presentat denúncies davant la Guàrdia Civil, aquestes van ser inicialment arxivades, encara que posteriorment es van reobrir després de la presentació de recursos.

Investigacions per corrupció a la presó de Brieva

Paral·lelament, el Jutjat d'Instrucció número 4 d'Àvila investiga diversos empleats de la presó de Brieva per presumptes delictes de suborn. Se sospita que aquests treballadors van facilitar a Quezada l'accés a un telèfon mòbil a canvi de favors sexuals.

Quezada hauria utilitzat aquest dispositiu per gravar trobades íntimes amb l'objectiu de xantatge a la direcció del centre penitenciari i pressionar per ser traslladada a una presó a Barcelona. Les investigacions es basen en testimonis d'un educador del centre, tres internes i l'actual parella de Quezada.

Els empleats implicats han estat apartats de les seves funcions mentre continua la investigació. La Subdelegació del Govern a Àvila ha confirmat que aquests treballadors ja no presten servei a la presó.

Denúncia de desprotecció institucional

Ramírez ha expressat la seva sensació de desprotecció institucional i judicial, criticant la falta de resposta per part de les autoritats davant les amenaces rebudes i les irregularitats denunciades a la presó de Brieva. Ha lamentat que, tot i haver alertat sobre la possessió de telèfons mòbils per part de Quezada i la preparació d'un documental sobre l'assassinat del seu fill, les institucions no han actuat amb la diligència necessària per protegir-la.

Així mateix, ha denunciat que se li ha denegat la possibilitat de personar-se com a acusació particular en el cas que investiga els presumptes delictes de suborn a la presó, cosa que, segons ella, aprofundeix la seva sensació d'indefensió.