Intenta abusar sexualment d'una jove i apunyalar dos policies: Detingut

per Mireia Puig

La tranquil·litat del barri de Cappont, a Lleida, es va veure greument alterada aquest dimarts al matí quan un jove de 25 anys va protagonitzar un episodi violent que va acabar amb dos agents de la Guàrdia Urbana ferits i una dona atemorida després d'haver estat assetjada per l'individu durant diversos dies.

El succés, que ha generat una gran preocupació entre els veïns, és un clar exemple de com un cas d'assetjament pot escalar ràpidament fins a convertir-se en una amenaça greu per a la seguretat pública.

Una situació que ja venia de dies enrere

Tot va començar cap a les onze del matí, quan una treballadora d'un establiment de l'avinguda de les Garrigues va trucar al telèfon d'emergències alertant que un home feia dies que seguia i increpava amb comentaris sexuals una de les seves companyes de feina.

| ACN, Guàrdia Urbana de Lleida, XCatalunya

Segons va relatar, el jove acostumava a situar-se davant del local on treballaven i, a més d'insultar-les, llançava constants obscenitats cap a ambdues. La situació havia anat empitjorant i aquell dimarts l'individu no es va limitar a les paraules: va perseguir una de les dones pel carrer.

Un enfrontament violent amb la policia

Quan els agents van arribar, van trobar el sospitós visiblement alterat. En intentar identificar-lo i calmar la situació, el jove va reaccionar de manera agressiva. De sobte, va treure d'entre la seva roba un punxó d'uns 20 centímetres i va intentar apunyalar els policies.

| ACN, Google Maps, XCatalunya

La situació es va tornar encara més perillosa quan l'agressor va agafar un maó (un gran totxo) que va trobar al carrer i va amenaçar amb llençar-lo contra els agents. No obstant això, en lloc d'utilitzar l'objecte contundent, va optar per propinar diversos cops de puny als policies.

Durant el forcejament, dos dels agents van resultar ferits, encara que per fortuna les lesions van ser de caràcter lleu. Finalment, i després d'una tensa lluita, els efectius van aconseguir reduir l'home i emmanillar-lo.

Acusacions greus i posada a disposició judicial

Després de ser arrestat, el jove va ser traslladat a dependències policials. Ara s'enfronta a greus càrrecs: assetjament, assetjament sexual i atemptat contra agents de l'autoritat. La Guàrdia Urbana ha confirmat que es troba a l'espera de passar a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.

Les dues dones afectades van presentar formalment una denúncia, aportant detalls sobre la conducta repetida de l'individu. Ambdues van confirmar que l'ara detingut solia situar-se davant de l'establiment on treballaven i que en diverses ocasions havien temut per la seva seguretat.

El més important: un patró d'assetjament que va escalar

El detingut no només va assetjar de forma reiterada la dona durant diversos dies, sinó que, en ser confrontat per la policia, va intentar apunyalar els agents amb un punxó i els va agredir físicament, ferint-ne dos. El cas subratlla la importància de denunciar situacions d'assetjament des del primer moment i demostra el risc que corren tant les víctimes com els agents que intervenen en aquests casos.