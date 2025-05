Caos avui dilluns a la tarda a la B-23 per l'avaria d'un vehicle

El trànsit pot canviar en qüestió de minuts i convertir la rutina de qualsevol conductor en una autèntica prova de paciència. De vegades, una simple avaria pot desencadenar una sèrie de conseqüències que afecten milers de persones i posen a prova la resiliència del sistema viari metropolità. La tarda d'aquest dilluns ha estat un clar exemple de com un imprevist en una via estratègica pot complicar el retorn a casa i multiplicar l'estrès de conductors i passatgers.

Una incidència inesperada complica la circulació

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit a través dels seus canals oficials, la jornada del 26 de maig de 2025 s'ha vist marcada per un contratemps important en un dels principals accessos cap a la capital catalana.

Una avaria d'un vehicle ha obligat a tallar un dels carrils de la B-23 en sentit Barcelona, concretament en el tram comprès entre Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern. El fet s'ha produït passades les cinc de la tarda, moment en què el trànsit sol intensificar-se a causa de l'habitual operació retorn dels dilluns.

| ACN

La restricció d'un carril ha tingut efectes immediats, generant un quilòmetre de retenció segons les dades facilitades en temps real. Imatges de les càmeres de trànsit difoses per Trànsit mostraven una llarga filera de vehicles aturats i el tràfec habitual de furgonetes, turismes i fins i tot autobusos intentant avançar a pas lent per la via afectada. La situació s'ha agreujat per l'elevada densitat circulatòria de la franja horària, amb conductors atrapats sense possibilitat de desviament immediat.

El paper clau de la B-23 a la xarxa viària metropolitana

La B-23 és una de les artèries més transitades de l'àrea metropolitana de Barcelona i la seva funció com a corredor d'enllaç entre diverses poblacions del Baix Llobregat i la capital fa que qualsevol incidència tingui una repercussió notable.

Aquesta autovia, que suporta diàriament un flux elevat de vehicles particulars i transport públic, actua com a alternativa ràpida per a qui vol evitar el col·lapse habitual d'altres vies principals com l'A-2 o la ronda de Dalt.

Les retencions provocades per l'avaria no només han afectat els usuaris habituals de la B-23, sinó que han tingut un efecte dominó en altres carreteres secundàries i vies d'accés a Barcelona, on el trànsit s'ha vist igualment alentit.

No és la primera vegada que un incident d'aquestes característiques genera complicacions d'aquest tipus a la zona; de fet, episodis similars s'han repetit en anys anteriors, especialment en dies laborables amb alta densitat circulatòria.

| ACN

Consequències i aprenentatge per a conductors i autoritats

L'incident d'avui no només posa de manifest la fragilitat de la mobilitat a grans àrees urbanes, sinó també la importància d'una actuació ràpida per part dels serveis d'emergència i gestió del trànsit.

El Servei Català de Trànsit ha coordinat la intervenció per senyalitzar el carril tallat i redirigir la circulació, intentant minimitzar els temps d'espera i evitar incidents secundaris. Tot i això, les imatges de la retenció reflecteixen l'impacte que pot tenir una simple avaria en un punt estratègic de la xarxa viària.