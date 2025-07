Greu accident en una cala: Salta d'unes roques i queda inconscient, ferit crític

Diumenge ha deixat una jornada marcada per l'alarma i la preocupació en algunes de les platges més freqüentades de la Costa Daurada. El que per a molts era una tarda d'estiu qualsevol ha acabat convertint-se en una cursa contrarellotge per als serveis d'emergència. La gravetat dels fets i la ràpida intervenció dels equips de salvament han tornat a evidenciar els riscos que poden amagar els entorns naturals més atractius del litoral català.

Un salt des de les roques amb final crític a Tarragona

L'episodi més greu de la jornada es va produir poc després de les sis de la tarda, quan un jove de 29 anys va resultar ferit crític després de llançar-se a l'aigua des d'unes roques a la cala Cossis, un enclavament conegut pel seu accés difícil i la seva bellesa, situat entre la platja del Miracle i la Savinosa, a Tarragona. Segons les primeres informacions, publicades pel Diari de Tarragona, després del salt el jove hauria patit un fort traumatisme, perdent la consciència i quedant a mercè del corrent en una zona on la vigilància és limitada i la intervenció dels socorristes, més complicada.

L'alerta va arribar al 112 poc després dels fets. De seguida, es va activar un dispositiu de rescat en què van participar efectius de la Creu Roja, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), els Bombers i la Guàrdia Urbana de Tarragona. No disposant d'un punt fix de socorrisme a la cala —fet habitual als punts més recòndits del litoral—, van ser altres banyistes qui van alertar de la gravetat del succés i van col·laborar en les primeres tasques d'auxili.

| SEM

Davant la sospita d'una possible lesió medul·lar, els serveis mèdics van optar per traslladar el ferit en helicòpter fins a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on roman ingressat en estat greu. Fonts mèdiques no descarten seqüeles severes a causa del tipus d'impacte sofert, un extrem que serà clau en l'evolució del jove en les pròximes hores.

Un altre banyista, crític a Cambrils després de perdre la consciència

El succés de Tarragona va coincidir en el temps amb un altre episodi greu a la platja del Cavet, a Cambrils. Allà, un home de 65 anys va perdre la consciència mentre es trobava a l'aigua, generant escenes de tensió entre els banyistes. La ràpida reacció dels presents, que van aconseguir treure l'home a la vora, va ser fonamental per evitar un desenllaç encara més tràgic.

En aquesta ocasió, la intervenció dels socorristes de la platja va ser immediata. Juntament amb el personal sanitari del SEM, van practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP) i van aconseguir estabilitzar la víctima, que va recuperar la consciència abans de ser traslladada a l'hospital Joan XXIII de Tarragona. El pronòstic és crític i el pacient roman sota observació intensiva.

| ICS

Cal destacar que, en el moment de l'incident, la bandera groga onejava a la platja del Cavet, advertint els usuaris del bany de les condicions adverses i la necessitat d'extremar la precaució.

La successió d'accidents greus a platges de Tarragona i Cambrils en tot just unes hores posa de manifest el perill que, de vegades, poden comportar les zones de bany, especialment aquelles on l'accés és complicat o on la vigilància no és permanent. Les cales recòndites i els penya-segats, tan atractius per a qui cerca emocions fortes, poden convertir-se en trampes mortals en cas d'accident.