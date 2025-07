Un terratrèmol de magnitud 5,5 sacseja part del Mediterrani

El matí d'aquest dilluns ha començat amb un ensurt inesperat per a milers de persones al sud i sud-est de la península Ibèrica. Molts ciutadans han notat una sacsejada sobtada, tan breu com intensa, que ha despertat la inquietud i la curiositat fins i tot entre aquells que mai abans havien viscut un fenomen similar. Al cap de pocs minuts, les xarxes socials i els telèfons d'emergència ja bullien amb missatges, avisos i preguntes sobre el que acabava de passar.

Segons ha confirmat l'Institut Geogràfic Nacional (IGN), el terratrèmol ha tingut una magnitud de 5,5 a l'escala Richter, situant el seu epicentre al mar, a només dos quilòmetres de profunditat. El fenomen s'ha produït a les 07:13 hores i s'ha sentit amb especial força a bona part del vessant sud-oriental espanyola, una regió que, tot i estar acostumada a episodis sísmics lleus, no sol viure terratrèmols d'aquesta intensitat.

El tremolor ha assolit el nivell IV de l'escala EMS en diverses localitats, cosa que indica que la sacsejada ha estat clarament percebuda per la població. Municipis com Albox, Huércal-Overa, Garrucha, Pechina i diferents pedanies de Cuevas del Almanzora i Mojácar han estat alguns dels punts on el tremolor s'ha sentit amb més nitidesa. No només a Almeria s'han viscut moments de tensió: l'ona sísmica també ha arribat a nombroses localitats de les províncies de Múrcia, Granada, Jaén, Alacant i fins i tot Melilla, així com a la costa d'Algèria.

| EMSC

Reaccions, alertes i context sísmic

En qüestió de minuts, serveis d'emergència com el 112 han rebut desenes de trucades. Només a la Regió de Múrcia s'han registrat 31 avisos, mentre que a Almeria n'han estat 20 i a Granada quatre, una xifra menor en comparació amb la magnitud del succés, probablement gràcies a la ràpida reacció i a la difusió d'informació clara per part de les autoritats.

Curiosament, hores abans d'aquest gran tremolor, a les 03:38, s'havia produït un altre petit sisme al nord-oest de Puerto Lumbreras, Múrcia, tot i que de magnitud molt menor, tot just 1,6, i a nou quilòmetres de profunditat. Aquests episodis recorden que la zona, situada a la frontera entre les plaques tectòniques africana i euroasiàtica, és una àrea històricament activa des del punt de vista geològic.

Els testimonis recollits a les xarxes socials il·lustren bé l'abast i l'efecte emocional del terratrèmol. Veïns de Roquetas de Mar descriuen com "s'ha mogut tot" durant uns segons. A Granada, diversos ciutadans han assenyalat que el tremolor "ha estat molt llarg" i, en paraules de l'advocada María José Arcas-Sariot, "s'ha sentit però bé, ha estat llarg". La percepció general és d'un sisme "fort" i "sorprenentment durador", amb moltes persones relatant com els mobles i objectes van vibrar a casa seva.

Una de les novetats d'aquest terratrèmol ha estat la rapidesa amb què els sistemes d'emergència han reaccionat, enviant alertes automàtiques als telèfons mòbils de milers de ciutadans a les zones més afectades. Aquestes alertes incloïen recomanacions bàsiques i protocols d'actuació, com calçar-se abans de moure's, comprovar si hi ha olor de gas i evitar acostar-se a estructures que puguin estar danyades. A més, a les àrees properes al mar, es va instar els residents a dirigir-se a llocs elevats per precaució davant un eventual risc de tsunami, tot i que finalment no s'han registrat alertes d'aquest tipus.

Per ara, i malgrat la magnitud del sisme, no hi ha constància de danys personals ni materials d'importància. Les autoritats han insistit en la necessitat de mantenir la calma, revisar els habitatges a la recerca de possibles esquerdes o problemes estructurals i seguir les instruccions oficials.