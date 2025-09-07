Incendi a tocar de la C-244

Un avís a primera hora del matí ha mobilitzat els serveis d'emergència. Les flames han començat a devorar una zona de vegetació propera a una important via de comunicació. La ràpida actuació dels equips d'extinció ha estat clau per evitar un mal major.
El succés ha posat de manifest una vegada més el perill latent a les àrees boscoses. Els treballs s'han prolongat durant diverses hores per assegurar completament el perímetre afectat.
La columna de fum ha alertat els conductors que circulaven per la zona a primera hora. L'incident s'ha localitzat al terme municipal de Capellades, a la comarca de l'Anoia. Concretament, el foc s'ha originat en una àrea de matolls molt propera a la carretera C-244. El punt exacte del sinistre ha estat el quilòmetre 11 d'aquesta coneguda via interurbana.
Ràpida intervenció dels bombers
Els Bombers de la Generalitat van rebre l'alerta cap a les 07:41 hores d'aquest mateix diumenge. Tres dotacions del cos d'emergències es van desplaçar amb celeritat fins al lloc dels fets. La seva arribada immediata va ser fonamental per controlar l'avenç del foc en els seus primers moments. Els efectius van desplegar el seu equip per atacar les flames des de diversos flancs de manera coordinada. La proximitat a la carretera va facilitar l'accés dels vehicles pesants d'extinció.
Les tasques es van centrar a sufocar les flames que consumien la vegetació baixa i el matoll. Un cop extingit el front principal, els bombers van continuar treballant a la zona afectada. Van fer tasques de revisió per assegurar que no quedessin punts calents ocults sota terra.
Aquests focus latents podrien revifar les flames amb un simple cop de vent. La professionalitat dels equips ha garantit la completa neutralització de qualsevol possible risc posterior.
Uns 150 metres quadrats de matoll calcinats
El balanç final de la superfície afectada per l'incendi ascendeix a uns 150 metres quadrats. El foc ha cremat principalment sotabosc i matolls en una zona de pinar dispers. Afortunadament, les flames no van arribar a propagar-se cap a la massa forestal més densa i propera. La intervenció va evitar que l'incident es convertís en un incendi forestal de dimensions més grans. La imatge difosa pels mateixos bombers mostra el terreny ennegrit després de la seva actuació.
La carretera C-244 és una via de gran importància per a la comarca de l'Anoia. Aquesta carretera connecta municipis clau com Igualada, Vilanova del Camí, Piera i la mateixa Capellades. El trànsit a la zona no s'ha vist interromput, tot i que es va demanar precaució als conductors. La presència dels vehicles d'emergència al voral va generar certa expectació durant el matí.
El risc latent als marges de les carreteres
Aquest tipus d'incendis en zones periurbanes o als marges de les vies són relativament freqüents. L'acumulació de vegetació seca juntament amb l'activitat humana crea un escenari d'alt risc. Una simple burilla llançada des d'un vehicle pot desencadenar una catàstrofe en qüestió de minuts. També les espurnes procedents de la maquinària agrícola o de vehicles poden ser l'origen del foc.
Per això, les autoritats recorden constantment la importància de la prevenció i la col·laboració ciutadana. Evitar conductes de risc és la primera línia de defensa contra els incendis forestals. L'alerta ràpida a través del telèfon d'emergències 112 resulta crucial per minimitzar els danys.
Aquest succés a Capellades és un clar exemple de com una resposta àgil pot marcar la diferència. El treball incansable dels bombers protegeix el nostre valuós patrimoni natural de manera contínua.