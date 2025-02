Un conductor la fa grossa a 200 per hora a l'A-26

La tranquil·litat del matí es va veure sacsejada quan diversos agents de trànsit van detectar un vehicle que circulava a una velocitat molt superior a la permesa. Durant uns segons, els radars van registrar una xifra que va sorprendre fins i tot els propis Mossos d'Esquadra. I això, evidentment, ha d'acarregar sanció per part de les autoritats.

Els fets van ocórrer a l'A-26, una via que, en aquest tram en concret, té una limitació de 100 km/h. No obstant això, el turisme en qüestió va ser caçat a 200 km/h, duplicant el límit establert. Aquesta conducta temerària no va trigar a encendre les alarmes i a posar en marxa el dispositiu policial corresponent.

| ACN

La infracció no es va tractar d'un simple descuit, sinó d'una velocitat mantinguda durant diversos metres. Els agents, equipats amb sistemes de mesura d'última generació, van poder registrar la velocitat exacta amb fiabilitat. Davant una conducta de tal magnitud, el conductor no es va enfrontar a una sanció administrativa habitual, sinó a una denúncia penal per presumpte delicte contra la seguretat viària.

L'A-26, al seu pas per Sant Jaume de Llierca, és una via de circulació ràpida però amb un intens trànsit diari. Per això, els cossos de seguretat insisteixen en la importància de respectar els límits de velocitat per evitar sinistres. Quan un cotxe circula el doble de ràpid del permès, es multipliquen les probabilitats de provocar un accident greu.

Denúncia dels Mossos

I és que el risc no només afecta el conductor infractor, sinó també els altres usuaris de la via. En circumstàncies normals, un frenat d'emergència o un imprevist a la carretera podria manejar-se amb relativa seguretat. No obstant això, a 200 km/h les distàncies de detenció augmenten de forma radical, deixant molt poc marge de maniobra.

Després de ser interceptat, el conductor va rebre la notificació de la denúncia penal. Els Mossos d'Esquadra van advertir sobre la imprudència d'aquest acte i van recordar les possibles conseqüències judicials i administratives. A partir d'aquest moment, el cas seguirà els canals legals previstos, i seran les autoritats competents qui determinin la sanció corresponent.

D'acord amb la legislació espanyola, superar en més de 80 km/h el límit establert en via interurbana pot suposar penes de presó, fortes multes i fins i tot la retirada del carnet de conduir. Per això, els Mossos d'Esquadra reiteren el seu missatge a la població: la velocitat no només és un factor de sinistralitat, sinó que es converteix en un veritable perill per a la vida de tots. En cas de procedir penalment, el responsable haurà de respondre per la seva conducta davant la justícia.

Els serveis de trànsit, conscients dels punts crítics a les carreteres catalanes, continuaran reforçant els controls de velocitat, especialment en trams amb alta sinistralitat o amb un volum intens de vehicles. L'objectiu principal és conscienciar i evitar incidents que puguin acabar en tragèdia.