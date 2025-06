Fort ensurt per un incendi a prop d’una fàbrica abandonada

Una densa columna de fum va alarmar aquest dimecres a la tarda els veïns de Golmés, a la comarca del Pla d'Urgell, Lleida. El motiu: un incendi agrícola que es va originar a les 14.08 hores a prop del punt quilomètric 490 de l'autovia A-2, molt proper a una granja o fàbrica abandonada i a una línia elèctrica.

El foc, que finalment va ser controlat gràcies a la ràpida intervenció dels Bombers de la Generalitat, va calcinar unes 2,5 hectàrees de camps agrícoles, segons han confirmat els Agents Rurals. Tot i que no s'han hagut de lamentar ferits ni danys personals, l'incendi va causar gran inquietud entre els residents per la seva proximitat a infraestructures sensibles.

La resposta dels serveis d'emergència

Fins a sis dotacions terrestres dels Bombers es van desplaçar ràpidament fins al lloc dels fets després de rebre l'avís per part del 112. Les flames avançaven amb rapidesa, alimentades per la sequedat del terreny i les ratxes de vent que es registraven a la zona.

Els equips d'extinció van aconseguir delimitar el perímetre del foc en qüestió d'una hora, evitant així que es propagués a altres finques veïnes. En paral·lel, els tècnics de les companyies elèctriques van supervisar l'estat de la línia propera al focus, descartant que s'hagués vist afectada per la calor o per les espurnes.

Una localització preocupant

El més preocupant del succés va ser la proximitat de l'incendi a una antiga fàbrica o granja abandonada, els materials de la qual, en cas d'haver cremat, podrien haver generat una situació molt més greu. Segons alguns testimonis recollits per veïns, les instal·lacions fa anys que estan en desús i presenten un estat de conservació molt deficient.

A més, la proximitat amb la línia elèctrica va generar temor d'un possible tall de subministrament o fins i tot un risc d'accident més gran, ja que un foc en contacte amb el cablejat pot causar curtcircuits, explosions o propagació per via aèria.

Investigació en marxa

Els Agents Rurals han obert una investigació per esclarir les causes de l'incendi. De moment, no es descarta cap hipòtesi: des d'una espurna accidental provocada per maquinària agrícola fins a un possible focus intencionat o negligent. També s'està avaluant si hi va haver alguna activitat humana recent a l'entorn de la nau abandonada que pogués haver servit com a detonant.

Les primeres inspeccions sobre el terreny no han trobat indicis evidents de materials inflamables d'origen industrial a la zona afectada, fet que reforça la possibilitat que el foc comencés a la vegetació seca dels camps.

El context d'alt risc

Aquest succés es produeix en un context de màxima alerta per incendis a Catalunya, on les altes temperatures, la manca de precipitacions i l'acumulació de vegetació seca han elevat significativament el risc de focs en àrees rurals. Tant el Departament d'Interior com els Agents Rurals han fet una crida a extremar les precaucions durant aquestes setmanes crítiques.

Afortunadament, no va caldre desallotjar habitatges ni interrompre el trànsit a l'A-2, però l'incident ha servit com a toc d'atenció per a les autoritats locals i autonòmiques, que ara estudien noves mesures de prevenció a les zones agrícoles properes a infraestructures abandonades o sensibles.

El més impactant de tot és que, segons fonts properes a la investigació, l'incendi podria haver-se originat per una acció humana a la mateixa granja abandonada, fet que posa el focus en l'abandonament institucional de certs espais que, sense vigilància, poden convertir-se en autèntiques bombes de rellotgeria.