Viatja a Catalunya pel seu comiat de solter i mor durant la celebració

El que havia de ser un cap de setmana de celebració entre amics va acabar tenyit de dol a la localitat de Sils, a la comarca catalana de la Selva. Un jove turista de 29 anys va morir el passat 9 de juny després de ser trobat inconscient al bany de l'allotjament turístic que havia llogat juntament amb els seus amics per celebrar el seu comiat de solter

Els fets van passar en un habitatge situat a la urbanització Vallcanera, on el grup s'havia instal·lat per passar uns dies festius. Segons el relat dels testimonis, el jove va dir que es trobava indisposat i es va dirigir al bany. Tanmateix, en passar un temps considerable sense que tornés, els seus amics van començar a preocupar-se i el van anar a buscar

Una escena devastadora

En obrir la porta del bany, el van trobar desplomat a terra, inconscient. Immediatament van trucar al telèfon d'emergències 112, que va mobilitzar una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els sanitaris van arribar al lloc ràpidament i van intentar reanimar-lo durant diversos minuts

| Mossos d'Esquadra, XCatalunya

Malgrat els esforços, no li van poder salvar la vida i es van limitar a certificar la seva mort al mateix lloc. La mort sobtada va commocionar el grup d'amics, que no aconseguien entendre el que havia passat. Poc després, van arribar patrulles dels Mossos d'Esquadra, que van entrevistar els presents i van obrir una investigació

Primera hipòtesi: mort accidental

Les autoritats han assenyalat que no hi ha indicis de criminalitat ni senyals que hi hagi terceres persones implicades. Tot apunta, de moment, a una mort accidental, tot i que les causes exactes continuen sent desconegudes. El cos del jove va ser traslladat a l'Institut de Medicina Legal (IML)

| XCatalunya

Aquest no ha estat l'únic succés tràgic a la província de Girona en les darreres setmanes Només deu dies abans, un altre jove turista, aquesta vegada de 19 anys i nacionalitat francesa, va morir després de patir un greu accident a Lloret de Mar, també a la comarca de la Selva

Una altra mort a Lloret de Mar

El passat 30 de maig, el jove va caure des del balcó d'un tercer pis en un edifici d'apartaments turístics situat al carrer Nicolau Font i Maig. Els primers indicis recollits pels Mossos d'Esquadra descarten que es tractés d'un acte voluntari o d'una pràctica perillosa com el conegut “balconing”, i apunten a un accident

Després de l'impacte, el jove va ser evacuat en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar a la Unitat de Cures Intensives (UCI). Durant més de dues setmanes, els metges van lluitar per la seva vida, però finalment va morir aquest dilluns a causa de la gravetat de les lesions sofertes en la caiguda

La veritat més dolorosa

Tots dos casos reflecteixen una realitat preocupant: la fragilitat de la vida fins i tot en moments d'aparent alegria i despreocupació. El més impactant de tot és que, segons fonts properes a la investigació de Sils, el jove mort s'havia de casar en només dues setmanes, i el viatge amb els seus amics era el seu comiat abans del gran dia

La seva promesa estava esperant a la seva ciutat natal els detalls de la festa... i va rebre, en canvi, la trucada més dolorosa de la seva vida. Un gir tràgic del destí que ha deixat dues famílies destrossades en un inici d'estiu que, per a ells, ja no tindrà cap motiu per celebrar