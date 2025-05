Gir de 180 graus: Un pres molt proper a Miguel Carcaño explica la seva versió

A més de 16 anys de l'assassinat de Marta del Castillo, una nova revelació ha sacsejat el cas. Un excompany de cel·la de Miguel Carcaño, l'únic condemnat pel crim, ha ofert un testimoni que podria reactivar les investigacions. Segons aquest reclús, Carcaño li va confessar que no va ser l'autor material de l'assassinat, assenyalant el seu propi germà com el responsable.

Una confessió entre reixes

En una entrevista concedida al programa 'El Programa de Ana Rosa', l'exreclús, identificat com Juan, va relatar una conversa que va tenir amb Carcaño durant el temps compartit a la presó d'Herrera de la Mancha. Segons Juan, Carcaño li va dir: "No vaig ser jo, va ser el meu germà. Vam discutir, es va llançar sobre mi i ella es va tirar per darrere perquè no em pegués. Suposadament, amb un cendrer li va donar a ella al cap".

Aquesta declaració se suma a les múltiples versions que Carcaño ha ofert al llarg dels anys, generant confusió i frustració tant a la família de Marta com a l'opinió pública. La ubicació del cos de la jove continua sent desconeguda, i les constants contradiccions del condemnat han dificultat el tancament del cas.

| ACN

Reaccions de la família de Marta

La família de Marta del Castillo ha expressat la seva consternació davant aquestes noves informacions. Antonio del Castillo, pare de la jove, ha qualificat la situació de "vergonyosa" i ha exigit una investigació exhaustiva per aclarir els fets. Així mateix, han sol·licitat el trasllat de Carcaño i la funcionària implicada a altres centres penitenciaris.

Per la seva banda, l'advocada de la família, Inmaculada Torres, ha manifestat el seu suport a la sol·licitud d'investigació, assenyalant que "si tenia un telèfon mòbil, s'hauran de depurar responsabilitats".

Aquest nou gir en el cas Marta del Castillo posa de manifest les irregularitats que podrien estar succeint al sistema penitenciari i reaviva l'esperança que, finalment, es faci justícia i es conegui tota la veritat sobre el que va passar aquella fatídica nit de gener de 2009.

| Canva

Privilegis a la presó

A més de la confessió, Juan va revelar que Carcaño hauria gaudit de certs privilegis durant la seva estada a la presó. Segons el seu testimoni, se li van confiscar dispositius electrònics com una tauleta, un teclat de goma, un aparell de Wi-Fi, un pendrive, 110 paquets de tabac i un telèfon mòbil, presumptament facilitats per una funcionària penitenciària o adquirits mitjançant tripijocs.

Aquestes revelacions han provocat la indignació dels pares de Marta, que han sol·licitat una investigació formal sobre el possible tracte de favor rebut per Carcaño. Institucions Penitenciàries han confirmat l'obertura d'una investigació i ha informat el jutjat sobre el material confiscat.