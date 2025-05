Surt a la llum que Miguel Carcaño manté relacions amb una funcionària

En una revelació que ha sacsejat el sistema penitenciari espanyol, Miguel Carcaño, condemnat per l'assassinat de Marta del Castillo, ha estat vinculat a una relació íntima amb una funcionària de la presó. Aquest vincle li hauria proporcionat accés a privilegis inusuals dins del centre penitenciari, generant un intens debat sobre l'ètica i la seguretat a les presons del país.

Últimes investigacions

Segons investigacions del programa 'Código 10' de Cuatro, Carcaño hauria mantingut una relació especial amb una funcionària de la presó, fet que li va permetre obtenir dispositius prohibits com un telèfon mòbil, una tauleta i un dispositiu de connexió wifi. Aquests aparells van ser descoberts durant un registre a la fleca del centre, on Carcaño treballava.

Un excompany de cel·la va afirmar que "tothom diu que va ser una funcionària qui li havia passat tot això", suggerint que la relació entre Carcaño i la funcionària era de coneixement general dins la presó. A més, es reporta que Carcaño utilitzava aquests dispositius per jugar al pòquer en línia i que també estava involucrat en el tràfic de pastilles de viagra dins del centre penitenciari.

| Canva

Després del descobriment d'aquests privilegis, Carcaño va ser traslladat d'un mòdul de respecte a un de conflictiu i va perdre el seu lloc de treball a la fleca, fet que indica una resposta disciplinària per part de l'administració penitenciària.

Declaracions de la família de Marta

Fins ara, no s'han emès declaracions oficials per part de les autoritats penitenciàries respecte a aquest cas. Tanmateix, la situació ha generat preocupació entre els familiars de les víctimes i la societat en general. Antonio del Castillo, pare de Marta, ha expressat la seva indignació a les xarxes socials, qüestionant com és possible que l'assassí de la seva filla gaudeixi de tals privilegis mentre ell encara busca justícia.

Aquest cas també ha reactivat el debat sobre la seguretat i l'ètica a les presons espanyoles, especialment a la llum d'incidents similars, com el d'Ana Julia Quezada, que va ser acusada de mantenir relacions amb funcionaris a canvi de beneficis dins de la presó.

| ACN

Control als centres penitenciaris

La revelació d'aquests fets planteja serioses preguntes sobre la supervisió i el control dins dels centres penitenciaris, així com sobre les mesures necessàries per prevenir abusos de poder i garantir la integritat del sistema judicial. La societat espera respostes clares i accions concretes per abordar aquestes preocupacions i restaurar la confiança en les institucions encarregades de la justícia i la rehabilitació.