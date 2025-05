Giro de 180 grados: Un preso muy próximo a Miguel Carcaño cuenta su versión

A más de 16 años del asesinato de Marta del Castillo, una nueva revelación ha sacudido el caso. Un excompañero de celda de Miguel Carcaño, el único condenado por el crimen, ha ofrecido un testimonio que podría reavivar las investigaciones. Según este recluso, Carcaño le confesó que no fue el autor material del asesinato, señalando a su propio hermano como el responsable.

Una confesión entre rejas

En una entrevista concedida al programa 'El Programa de Ana Rosa', el exrecluso, identificado como Juan, relató una conversación que tuvo con Carcaño durante su tiempo compartido en la prisión de Herrera de la Mancha. Según Juan, Carcaño le dijo: "No fui yo, fue mi hermano. Discutimos, se abalanzó sobre mí y ella se echó por detrás para que no me pegase. Supuestamente, con un cenicero le dio a ella en la cabeza".

Esta declaración se suma a las múltiples versiones que Carcaño ha ofrecido a lo largo de los años, generando confusión y frustración tanto en la familia de Marta como en la opinión pública. La ubicación del cuerpo de la joven sigue siendo desconocida, y las constantes contradicciones del condenado han dificultado el cierre del caso.

| ACN

Reacciones de la familia de Marta

La familia de Marta del Castillo ha expresado su consternación ante estas nuevas informaciones. Antonio del Castillo, padre de la joven, ha calificado la situación de "vergonzosa" y ha exigido una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. Asimismo, han solicitado el traslado de Carcaño y la funcionaria implicada a otros centros penitenciarios.

Por su parte, la abogada de la familia, Inmaculada Torres, ha manifestado su apoyo a la solicitud de investigación, señalando que "si tenía un teléfono móvil, se tendrán que depurar responsabilidades".

Este nuevo giro en el caso Marta del Castillo pone de manifiesto las irregularidades que podrían estar ocurriendo en el sistema penitenciario y reaviva la esperanza de que, finalmente, se haga justicia y se conozca toda la verdad sobre lo ocurrido aquella fatídica noche de enero de 2009.

| Canva

Privilegios en prisión

Además de la confesión, Juan reveló que Carcaño habría disfrutado de ciertos privilegios durante su estancia en prisión. Según su testimonio, se le incautaron dispositivos electrónicos como una tablet, un teclado de goma, un aparato de Wi-Fi, un pendrive, 110 paquetes de tabaco y un teléfono móvil, presuntamente facilitados por una funcionaria penitenciaria o adquiridos mediante trapicheos.

Estas revelaciones han provocado la indignación de los padres de Marta, quienes han solicitado una investigación formal sobre el posible trato de favor recibido por Carcaño. Instituciones Penitenciarias ha confirmado la apertura de una investigación y ha informado al juzgado sobre el material incautado.